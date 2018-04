KREIS AHRWEILER. Die Lebensberatung Ahrweiler hat ihren Jahresbericht vorgelegt. Ein Thema darin: Cyber-Mobbing. Die Organisation plädiert in solchen Fällen für eine schnelle Hilfe.

Von Andrea Simons, 10.04.2018

975 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben im vergangenen Jahr Leistungen der Lebensberatung Ahrweiler in Anspruch genommen. Zusätzlich nahmen 262 Erwachsene, Kinder und Jugendliche an Angeboten der Lebensberatung wie Elternabenden, offenen Sprechstunden und Weiterbildungen teil.

Zwar sind bei den Erwachsenen im Jahr 2017 die Gründe, eine Beratung aufzunehmen, vielfältig und breit gestreut gewesen. Aber der Jahresbericht der Institution des Bistums Trier listet bei den Beratungsanlässen für Erwachsene an erster Stelle dysfunktionale Interaktion respektive Kommunikation. Ratsuchende Paare leiden laut Bericht sehr oft unter zu wenig Kommunikation, aber auch unter nicht gelungener Kommunikation. Das heißt, Gespräche führen nicht dazu, sich besser zu verstehen, sondern im Gegenteil, sich noch mehr un- oder missverstanden zu fühlen.

Viele Klienten haben nach Angaben der Lebensberatung zudem kritische Lebensereignisse erfahren und Verluste erlitten. Auch psychische Probleme nehmen ein immer größeres Spektrum der Beratung ein. Probleme, die sich durch Trennung und Scheidung ergeben, spiegeln sich in der Erziehungsberatung. Trennung und Scheidung gehören seit Jahren zu den wichtigsten Themen bei der Beratung von Kindern und Jugendlichen. Gefolgt wurden sie im Jahr 2017 von Umgangs- und Sorgerechtsstreitigkeiten sowie von Problemen mit konsequentem Erziehungsverhalten.

Die Leistungen bezogen sich überwiegend auf Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren sowie außerdem auf 40- bis 59-Jährige.

Immer mehr Menschen haben psychische Probleme

Träger der Lebensberatung Ahrweiler ist das Bistum Trier, das diese im vergangenen Jahr mit rund 215 646 Euro und damit 45,4 Prozent der Fachpersonal-, Verwaltungspersonal- und Sachkosten von insgesamt etwa 475 280 Euro finanzierte. Außerdem erhielt die Lebensberatungsstelle rund 163 633 Euro (34,4 Prozent) vom Kreis Ahrweiler und 96 000 Euro (20,2 Prozent) vom Land Rheinland-Pfalz.

Die Lebensberatung Ahrweiler hält regelmäßig Sprechstunden für Schüler und Eltern in der Boeselager-Realschule und im Peter-Joerres-Gymnasium Ahrweiler ab. Nach Bedarf gibt es auch Sprechstunden in der Ahrtalschule Realschule plus in Altenahr. Sie bietet zudem in Absprache mit den Eltern die Möglichkeit, in Kindergärten Verhaltensbeobachtungen auffälliger Kinder durchzuführen. Ein Mal im Monat haben Klienten aus der Verbandsgemeinde Adenau die Möglichkeit, in Adenau Beratungsgespräche wahrzunehmen, wenn sie aus Mobilitätsgründen nicht in die Kreisstadt kommen können.

Eltern sind oft sehr aufgewühlt und beunruhigt

Unter dem Titel „Ich kann auch anders“ gibt es seit 2017 regelmäßig ein Selbstbehauptungs- und Selbstsicherheitstraining für Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren bei der Lebensberatung. Sich selbst zu behaupten lässt sich üben und erlernen: Das ist der Ansatz des gemeinsam von der Präventionsfachstelle Trier und der Lebensberatungsstelle Ahrweiler angebotenen Projekts, auch vor dem Hintergrund von Cyber-Mobbing.

„Von Mobbing spricht man dann, wenn jemand über einen längeren Zeitraum immer wieder von einer oder mehreren Personen schikaniert wird. Findet das über Internet, Smartphone oder andere digitale Medien und Geräte statt, spricht man von Cyber-Mobbing“, definiert die Lebensberatung. Cyber-Mobbing könne schnell große Personenkreise erreichen und wirke nachhaltig, weil das Internet nicht vergesse. Schlimmstenfalls stünden Opfer von Cyber-Mobbing bis zu sieben Tage in der Woche 24 Stunden lang unter Stress, weil es keine sicheren Rückzugsräume mehr gebe.

Betroffene suchen laut Lebensberatung oft niederschwellige und anonyme Hilfe über Telefon oder per Onlineberatung der Lebensberatung. Wenn sich ein Vertrauensverhältnis zwischen Opfer und Berater entwickelt, erfolgten auch Beratungsgespräche, bei denen individuelle Lösungen mit den Betroffenen sowie mit den oft sehr aufgewühlten und beunruhigten Eltern gesucht würden. „Cyber-Mobbing ist kein Kavaliersdelikt, sondern sehr gefährlich“, heißt es im Jahresbericht: „Eine möglichst frühzeitige Hilfe, Einbindung und Unterstützung von Freunden, Eltern, Bekannten oder Vertrauenslehrern ist von entscheidender Wichtigkeit. Je früher eingegriffen wird, desto eher kann Cyber-Mobbing beendet werden.“