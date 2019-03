BACHEM. Der Chor tritt unter anderem beim Maiansingen und beim Waldfest auf. Auf der Jahreshauptversammlung wurde Klaus Michael für 25 Jahren als stellvertretender Chorleiter geehrt.

Von Sebastian Kirschner, 12.03.2019

Mit dem rheinland-pfälzischen Sängergruß „Du Land der Burgen“ hat die Jahreshauptversammlung des Männerchores Bachem (MCB) im vereinseigenen Sängerheim stattgefunden. Vorsitzender Heinz-Rudi Dresen begrüßte die Mitglieder und erinnerte an die sieben Verstorbenen des vergangenen Jahres, darunter drei aktive Sänger.

Im Anschluss durfte er fünf neue Sänger mit der Vereinsnadel in den Chor aufnehmen. Wilhelm Reuter, Wolfgang Eberling, Friedhelm Koll, Hans Probst und Wolfgang Echer werden die gesangliche Arbeit und das große Engagement rund um die Lourdeshütte in den nächsten Jahren bereichern. Für Klaus Michael, der nicht nur Kassenwart ist, sondern seit 25 Jahren auch stellvertretender Chorleiter, gab es aus den Händen von Hans-Gerd Busa die Ehrenurkunde des Kreischorverbandes Ahrweiler.

In seinem Bericht schaute Dresen auf ein „arbeitsreiches Vereinsjahr 2018“ zurück, das seinen Höhepunkt in der Konzertreise nach Bremen fand, die der 1. Schriftführer Karl-Heinz Freitag in seinem Bericht ausführlich Revue passieren ließ.

Neuausrichtung trägt langsam Früchte

Die musikalische Neuausrichtung des Chors vor fünf Jahren „trägt durch gute Kritik langsam Früchte“, sagte Dresen, und so ist der Terminkalender für 2019 auch schon wieder prall gefüllt. Neben dem traditionellen Maiansingen sind dabei besonders das Waldfest am zweiten Juni-Wochenende zu nennen, ein Konzert in der Bad Neuenahrer Villa Sibilla am 6. Juli und ein Benefizkonzert für das Hospiz im Ahrtal am 12. Oktober. Darüber hinaus werden die Sangesbrüder auch wieder beim Bachemer Weinfest und dem Fastnachtszug aktiv dabei sein.

Im formalen Teil der Versammlung standen einige Wahlen an. Zum neuen 2. Vorsitzenden wurde Peter Mieden gewählt, auf seinen Posten als Beisitzer rückte Johannes Mies nach. Zum 1. Schriftführer wurde Bernd Walther gewählt. Neumitglied Wolfgang Echner hat in Zukunft die Stelle des stellvertretenden Kassenwarts inne. Horst Böder und Hans Ahrendt wurden in ihren Ämtern als Kassenprüfer bestätigt.

Darüber hinaus hat der Verein einige Satzungsänderungen beschlossen. Die Mitgliedschaft im Chorverband Rheinland-Pfalz ist nun auch in der Satzung festgelegt, und neue Bestimmungen des Datenschutzes wurden eingepflegt. Vor dem Hintergrund schwindenden gesellschaftlichen Interesses an Vereinen wurde das passive Wahlrecht für den Vorstand auch für fördernde Mitglieder und damit prinzipiell auch für Frauen geöffnet.