Rummel in Bad Neuenahr

Bad Neuenahr. In Bad Neuenahr läuft noch bis Dienstag das größte Volksfest an der Ahr. Zum Finale gibt es ein großes Feuerwerk. Schon jetzt zeichnet sich ab: Die Schausteller werden zufrieden sein.

Von Thomas Weber, 08.10.2018

Seit Freitag drehen sich die Karussells, locken die Imbissbuden mit ihren Düften, warten Plastikrosen auf ihren Abschuss. Es ist Kirmes in Bad Neuenahr. Noch bis Dienstag lockt das größte Volksfest an der Ahr die Menschen an. Besonders am Samstagabend gab es einen riesigen Andrang.

„Ich stell mich gleich wieder hinten an“, hörte man den 17-jährigen Sven aus der Kreisstadt seinen Freunden zurufen. Gerade war er dem Fahrgeschäft „Mr. Gravity“ entstiegen. Die sich drehende Scheibe mit ihren 20 Sitzplätzen ist vor allem für die jüngeren Kirmesbesucher der absolute Höhepunkt unter den insgesamt 75 Schaustellerbetrieben auf der diesjährigen Kirmes.

Dabei werden die Passagiere auf bis zu 20 Meter Höhe gefahren, die Scheibe dreht sich und erreicht bis zu 100 Stundenkilometer Geschwindigkeit. Wer mitfährt, erlebt das Gefühl, die Erdanziehungskraft zu verlieren. 4,50 Euro kostet der Spaß, für Sven ist es etwas günstiger, er hat gleich das Angebot von drei Tickets für 12 Euro genommen. Für Menschen unter 1,40 Metern Körpergröße ist Mr. Gravity übrigens tabu.

Kamelrennen, Bogenschießen auf Luftballons und klassische Fahrgeschäfte

Für 3,50 Euro kann man auf Europas größte Riesenschaukel auf kleinster Grundfläche, „Nessy“, steigen, der gleiche Preis wird für „Die Krake“ aufgerufen. Hier geht es nach allen Richtungen, da verliert man schnell die Orientierung. Es geht aber auch günstiger, zwei Euro kostet zum Beispiel die Runde mit der Berg- und Talbahn „Musik-Express“, seit Jahrzehnten ein beliebtes Fahrgeschäft in Bad Neuenahr. Wer gerne den Boden unter den Füßen verliert, ist aber auch im „Haunted Castle“ gut aufgehoben. Ein Tritt daneben und man steht im Wasser, vorher muss man auch die Fahrt mit der Geisterbahn unbeschadet überstehen.

Auf Rathaus- und Hauptstraße sowie dem Parkplatz City-Ost ist aber nicht nur Nervenkitzel angesagt. Gar nicht so leicht ist es, mit Pfeil und Bogen Luftballons zu treffen. Und beim Kamelrennen kann nur einer gewinnen, elf andere gehen leer aus, haben aber sichtlich Spaß daran, Kugeln in Löcher zu versenken und damit ihre Kamele anzutreiben.

Marktmeister Dieter Krohn und sein Team hatten einmal mehr das richtige Händchen bei der Auswahl der Schausteller getroffen. Die rasanten Fahrgeschäfte locken die Jugend, Familien mit kleinen Kindern zieht es zum guten alten Karussell. Hier kann man im Mini-Polizei- oder Feuerwehrauto Platz nehmen und eine gemütliche Runde drehen.

Imbissstände und Kölsch

Zwischendrin zu finden: jede Menge Imbiss- und Getränkestände. Eine Bratwurst und ein Kirmesbier sind für viele Besucher Pflicht. Zwei Euro kostet der Viertelliter Pils oder Kölsch an den meisten Ständen, manch einer nimmt aber auch schon fürs gleiche Geld ein kleineres Glas. Vor allen an den mobilen Kneipen ist es an den Abenden proppenvoll. Das Speisenangebot beschränkt sich keineswegs auf Fritten und Würstchen. Da gibt es Backfisch oder Reibekuchen, Nudeln und Softeis, Pizza und Crêpes.

Immer ein Magnet auf der Neuenahrer Kirmes: das Zelt der Feuerwehr. Hier läuft die Neuenahrer Wehr zu Höchstform auf, Freitag und Samstag sorgten „Cover Colonia“, die Musikfreunde Lantershofen und DJ Buddy für Stimmung. Mit fünf Tagen Arbeit ist es dabei für die Wehrleute um ihren Löschzugführer Richard Lindner nicht getan, Auf- und Abbau, Einrichten, Vorbereiten und Aufräumen nehmen viel Zeit in Anspruch. Der Lohn: lange Schlangen hungriger Kirmesgäste, die sich auf Spießbraten oder Reibekuchen freuen. Gefeiert wird noch bis morgen, das Feuerwerk beendet dann das Kirmestreiben.