Das sagt der Philologenverband Rheinland-Pfalz

05.04.2019

Zu den Aktionen zu „Fridays for Future“ und Klimawandel meldet sich Cornelia Schwartz, Landesvorsitzende des Philologenverbandes. zu Wort. Sie fordert Lehrer, Politik und Schüler auf, ihre Hausaufgaben zu machen.

„Unsere Hausaufgabe als Lehrer ist es, den Umwelt- und Klimaschutz in den Unterricht aller Fächer zu tragen und in der Erziehung unserer Kinder zu verankern. In Rheinland-Pfalz gibt es dazu an offiziellen Hilfestellungen zum Beispiel den Leitfaden des Pädagogischen Landesinstituts.“

An der Politik sei es, „sehr viel weitergehende Verbesserungen beim Umwelt- und Klimaschutz mit allen gesellschaftlichen Kräften auszuhandeln. Zügig und weltweit. Eine Herkulesarbeit.“

Daher sei es Aufgabe der Schüler, „auf keinen Fall nachzulassen, sondern nach Unterrichtsschluss weiter zu demonstrieren, weil die Politik die Schüler braucht: als starke Lobbygruppe für die Umwelt.“

Das Fazit von Cornelia Schwartz: „Nicht zuletzt müssen wir alle Umwelt- und Klimaschutz als tägliche Hausaufgabe begreifen.“