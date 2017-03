AHRWEILER. 3600 Menschen müssen am Sonntag für die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Ahrweiler ihre Wohnungen verlassen. Die Stadt richtet Ausweichquartiere ein. Bahnstrecke und B267 werden gesperrt.

Das gibt es so auch nur im Ahrtal. Heulen andernorts Sirenen zur Entwarnung nach Bombenentschärfungen, sollen in Bad Neuenahr-Ahrweiler am kommenden Sonntag, wenn der Kampfmittelräumdienst seine Arbeit an der Fünf-Zentner-Bombe in der Ahrweiler Altstadt getan hat, die Glocken läuten. Konkret werden Sankt Laurentius in Ahrweiler, Sankt Pius in der Stadtmitte und Sankt Marien in Bad Neuenahr dann ein fünfminütiges Festgeläut anstimmen und die „Frohe Botschaft“ verkünden. Das teilte das Rathaus am Donnerstag mit.

Und damit es keine Verwechslung gibt, wird auf das Läuten zum Elf-Uhr-Gottesdienst in Sankt Pius und das Angelus-Läuten aller Kirchen an diesem Tag verzichtet.

Die Bombenentschärfung bedingt die Evakuierung von 3600 Menschen aus dem ausgewiesenen Sicherheitsbereich mit einem Radius von 500 Metern rund um die Fundstelle. „An diesem Tag wird die Sicherheit oberstes Gebot sein“, sagt Bürgermeister Guido Orthen. „Die vielen Einsatzkräfte werden daher alles dafür tun, um die Evakuierung so reibungslos wie möglich ablaufen zu lassen.“ Der Bürgermeister bittet alle, die von der Räumung betroffen sind, „um Verständnis für diese Maßnahme und die damit einhergehenden Umstände“. Das DRK wird mit Kräften und Fahrzeugen aller Ortsvereine des Kreises im Einsatz sein.

Im Evakuierungsbereich befinden sich neben Hotels auch das Alten- und Pflegeheim Sankt Maria-Josef und die Ehrenwall-Klinik, die ebenfalls geräumt werden müssen (siehe Bericht unten).

Der vorgesehene Ablauf des gesamten Verfahrens stellt sich laut Mitteilung von Stadtsprecher Karl Walkenbach wie folgt dar:

Ab 8 Uhr darf in den Evakuierungsbereich nicht mehr eingefahren werden.

Um 9 Uhr muss der Evakuierungsbereich verlassen sein.

Danach erfolgt die Kontrolle der Häuser des Evakuierungsbereiches durch die Einsatzkräfte von Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr – mit der Freigabe für den Kampfmittelräumdienst.

Anschließend beginnt die Entschärfung der Bombe.

Nach Ende der Entschärfung erfolgt mit der Entwarnung die Aufhebung der Verkehrssperrungen und der Evakuierungsbereich wird wieder zugänglich gemacht.

Für die betroffenen Bürger hat die Stadt zwei Ausweichquartiere eingerichtet. Ab 7.30 Uhr stehen den Betroffenen am Sonntag die Turnhalle der Aloisius-Grundschule an der Blankartstraße und eine Turnhalle des Calvarienbergs zur Verfügung. Die Betreuung und Verpflegung an beiden Punkten wird von der Stadt sichergestellt. An den Anlaufstellen hat das Ordnungsamt im direkten Umfeld und im Anfahrbereich ein absolutes Halteverbot angeordnet. Entsprechende Schilder stehen bereits.

Für den Zeitraum der Bombenentschärfung ist auch der überörtliche Verkehr von Sperrungen betroffen. Die Bundesstraße 267 ist von Altenahr bis Walporzheim (Einmündung in Höhe Römervilla, die an diesem Tag geschlossen bleibt) frei befahrbar. Aus Richtung Autobahn 61 kommend ist die Bundesstraße 267 in Richtung Altenahr ab der Abfahrt Ahrweiler gesperrt.

Die Ahrtalbahn wird am Sonntag ab 8 Uhr am Haltepunkt Ahrweiler Markt jedoch nicht mehr anhalten. Während der Entschärfung wird der Bahnverkehr in beiden Richtungen gestoppt. Auch für die Omnibuslinien 803, 804, 814, 841 und 844 sowie die Taxibusverkehre von SWB Bus und Bahn ist die Innenstadt gesperrt. Über die Entwarnung wird die Stadt am Sonntag unter www.facebook.com/NeuesausBadNeuenahrAhrweiler und www.Bad-Neuenahr-Ahrweiler.de berichten.

Aktuelle Meldungen der Polizei gibt es über die Sozialen Medien: bei Facebook auf der Seite @PolizeiRheinlandPfalz und auf Twitter unter @Polizei_KO.

Auch am Einsatztag hat die Stadt wieder ein Bürgertelefon eingerichtet. Dieses ist unter den Rufnummern 0 26 41/8 72 64 und 87-188 zu erreichen. Die Nummern gelten von Freitag an.

Der General-Anzeiger berichtet am Sonntag im Live-Blog über die Ereignisse in Bad Neuenahr-Ahrweiler.