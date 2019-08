Smartphone statt Mikado

Wolfgang Appel ist "erblich vorbelastet": Denn die Christoph-Strauck-Jugendherberge an der Peter-Friedhofen-Straße 2 in Ahrweiler, die Vorgängerin des heutigen Jugendgästehauses, war sein Elternhaus. Vater Karl und Mutter Karoline Appel hatten dieses Haus 1953 als Herbergseltern übernommen. Vier Jahre später wurde Sohn Wolfgang geboren. Zum Jahresende 1982, nach fast 30-jähriger Tätigkeit in der Jugendherberge, verabschiedeten sich seine Eltern in den Ruhestand. Da hatte Sohn Wolfgang bereits eine Schornsteinfeger-Lehre absolviert und eine kaufmännische Ausbildung obendrauf gesattelt. Dennoch entschied sich Appel für den elterlichen Beruf: Im selben Jahr, in dem seine Eltern die Leitung der Jugendherberge aufgaben, übernahm er - zusammen mit seiner Ehefrau Maria - die Leitung der Grafenschloss-Jugendherberge in Diez. Acht Jahre später kehrte das Paar an die Ahr zurück, um das neue Jugendgästehaus in Bachem zu übernehmen.