BAD NEUENAHR. Die LebensArt Messe im Kurpark von Bad Neuenahr geht vom 8. bis 10. Juni über die Bühne. Der Kurpark soll sich in eine „Oase des guten Geschmacks“ verwandeln.

„Das blühende Leben“ ist für Bad Neuenahr-Ahrweiler nicht nur Leitmotiv, wenn es um die Landesgartenschau 2022 geht, sondern auch Programm bei der LebensArt Messe, die von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Juni, ins grüne Wohnzimmer der Kurstadt einlädt. Der Kurpark soll sich nach dem Willen der Organisatorinnen Sabine Prothmann und Eva Gehrke vom Lübecker Veranstalter „Das AgenturHaus GmbH“ in eine „Oase des guten Geschmacks“ verwandeln. „Viele der Aussteller sind zum ersten Mal dabei, das sorgt für neue Impulse, wenn es um die Gestaltung von Wohnraum und Garten geht“, so Prothmann.

Die beiden Elemente Feuer und Wasser sind die Trendthemen. Kleine Wasserschalen und opulente Wasserspiele sorgen für Akzente. Ökologisch wertvoll sei dabei der Nebeneffekt, Vögeln und Insekten Wasser anzubieten. Wer das kühle Nass im Garten selbst genießen möchte, findet einen Whirlpool für den privaten Wellness-Bereich. Feuertonnen und Fackeln aus Metall, filigran ausgeschnitten mit moderner Lasertechnik, gehören ebenfalls zum Angebot der Einkaufsmesse wie Outdoor-Kaminöfen.

Zur Geselligkeit im Garten gehören auch Delikatessen aus aller Welt, die eine Vielzahl von Ausstellern anbieten: Arganöl aus Marokko von „Souk de Maroc“ aus Bonn, Toppings aus Frankreich von „La maison provencale“, sortenreiner Honig aus verschiedenen Allgäuer Blüten oder Aromatisches von „Mein Kräutergarten“ aus Wachtberg. Um das körperliche Wohlbefinden kümmern sich Standbetreiber wie das Team der Ahrthermen.

Erste Einblicke zur Landesgartenschau 2022

Inspiriert von Dekoinseln und den eigens angelegten Schaugärten, steht der Umgestaltung des eigenen Gartens nichts mehr im Weg. Werkzeuge und Rankhilfen, Pflanzen und Dekoartikel komplettieren das „Do-it-yourself“-Erlebnis oder animieren dazu, die Fachbetriebe, die die Mustergärten angelegt haben, zu kontaktieren. Erste Einblicke zur „Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022“ verspricht das gleichnamige Organisationsteam. Mehrere Pflanzbottiche lassen erahnen, was die Besucher in vier Jahren erwartet. Die Veranstalter haben die Öffnungszeiten verlängert. Am Freitag, 8., und Samstag, 9. Juni, ist die Messe von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Verschiedene Genuss-Inseln, im gesamten Kurpark verteilt, laden zum Schlemmen ein, Musik und unterhaltsame Walking-Acts zum Verweilen. Auch am Sonntag, 10. Juni, gibt es ein besonderes Highlight, wenn die Messe von 10 bis 18 Uhr ihre Pforten öffnet. Unter der Flagge von „Jazz Inspired“ sorgen der in der Region bekannte Saxofonist Jonas Röser und sein musikalischer Partner Johannes Nebel am Kontrabass für Schwung. Mit einer Jazz-Matinee am Sonntagvormittag, die sich der Popkultur der 1950er und 1960er Jahre widmet, bringen die beiden Jazz in den Kurpark.