90 Aussteller

BAD NEUENAHR. Ohnehin eine grüne Oase, verwandelt sich der Kurpark Bad Neuenahr anlässlich der vierten LebensArt-Messe im Juni, in eine Oase der Inspiration. Der Veranstalter, das Lübecker Unternehmen Das AgenturHaus GmbH, rechnet auch diesmal wieder mit rund 90 Ausstellern.

Von Marion Monreal, 12.04.2018

Derzeit laufen die organisatorischen Fäden in Mannheim zusammen. Im dortigen Regionalbüro plant Projektleiterin Sabine Prothmann mit Assistentin Eva Gehrke die LebensArt in der Kurstadt.

„Jede Menge neue Ideen und Produkte fürs grüne Wohnzimmer“ versprechen die beiden unisono. Rund 30 Prozent der Aussteller werden zum ersten Mal mit dabei sein. Das spreche, so Prothmann, für den guten Ruf, den der Standort bei den Ausstellern genießt. Für regionale Manufakturen stünden noch einige ausgewählte Flächen im Park und in der in die Ausstellung integrierten Konzerthalle zur Verfügung, betonte Gehrke. Die Konzerthalle empfiehlt sie insbesondere Anbietern von Mode, Schmuck und Mobiliar.

Das Portfolio der LebensArt umfasst nahezu alle Bereiche rund um Garten, Wohnen und Lifestyle. Im Kurpark geben inszenierte Dekoinseln Inspirationen für Haus und Garten. Eigens für die Veranstaltung angelegte Schaugärten von verschiedenen Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieben bieten neue Ideen. „Was die LebensArt auszeichnet, ist die besondere Bandbreite des Angebotes“, so Prothmann. „Von netten Kleinigkeiten zur Dekoration bis hin zu größeren Investitionen in ein schöneres Zuhause ist nahezu alles zu haben.“ In Kombination mit dem vielfältigen Rahmenprogramm sowie den Gastronomiebetrieben entstehe so eine Atmosphäre, die von Genuss und Lifestyle geprägt sei, bekräftigte Gehrke.

Probieren lautet an den drei Tagen im Park mit Musik und Kleinkunst die Devise bei Wein und Schlemmereien, die von kleinen Manufakturen dargeboten werden. So gibt es direkt an der Ahr geräucherten Fisch als Spezialität der Ahrtal Räucherei Hönigl. Wem der Sinn dabei nicht nach fangfrischen Forellen steht, dem empfiehlt Hönigl Spanferkel aus der regionalen Zucht mit einem süffigen Wein von der Ahr. Auch das Restaurant der Villa Sibilla lädt in einem Pagodenzelt zum Verweilen ein.

Der Depot-Service verspricht komfortables Shoppen: Die gekauften Waren – von sperrigen Kleinmöbeln bis zu stacheligen Rosen – werden von Servicemitarbeitern der Messe bei den Ausstellern abgeholt und in ein Depot transportiert. Dort können die Besucher ihre neuen Errungenschaften nach der Messe direkt in den Kofferraum laden.

Die LebensArt ist am Freitag, 8., und Samstag, 9. Juni, von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag, 10. Juni, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro, ermäßigt sechs. Freien Eintritt genießen Kinder bis einschließlich 15 Jahre in Begleitung Erwachsener. Hunden, mit Ausnahme von Assistenzhunden, bleibt der Eintritt in den Park verwehrt.

Weitere Infos gibt es unter 06 21/49 63 77 34 beziehungsweise per E-Mail an prothmann@das-agenturhaus.de sowie im Internet unter www.lebensart-messe.de.