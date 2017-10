Ladestationen in Bad Neuenahr-Ahrweiler

BAD NEUENAHR-AHRWEILER. Eine halbe Million Menschen in Deutschland nutzen bereits E-Bikes, Tendenz steigend. Die Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und die Ahrtal-Werke GmbH als lokaler Energieversorger unterstützen diesen Trend kostenfrei mit öffentlich zugänglichen Ladestationen.

Bürgermeister Guido Orthen übergab zusammen mit leitenden Mitarbeitern der Ahrtal-Werke GmbH die Ladestationen an der Kurgartenbrücke, am Alten Markt und am Blankartshof in Ahrweiler ihrer Bestimmung. „Die neuen Ladestationen sind ein wichtiger Schritt hin zu mehr Elektromobilität“, erklärte Orthen bei der Inbetriebnahme. Insgesamt gibt es nun, mit der Ladesäule hinter der Kreissparkasse in Ahrweiler, vier Ladestationen im Stadtgebiet. Der eindeutige Bedarf sei da, denn „der Trend zum E-Bike ist ungebrochen“, kommentierte der Bürgermeister.

Die Kosten der drei Stromtankstellen liegen bei rund 32 000 Euro. „Die Stationen fördern den Fahrradverkehr und verbessern so die CO2-Bilanz der Kreisstadt“, freuten sich Jens Heckenbach, Geschäftsführer der Landesgartenschau gGmbH, und Klimaschutzmanagerin Bianca Heinzen-Klinkner. „Hier können die Bürger während ihres Einkaufs kostenlos den Akku laden – das ist natürlich gut für den Einzelhandel“, fügte Wirtschaftsförderer Thomas Spitz hinzu. „Die neuen Ladestationen sind ein weiterer Schritt, von dem alle E-Bike-Fahrer profitieren können“, befand Christophe Vianden, Mitarbeiter der Ahrtal-Werke GmbH.

An den öffentlich zugänglichen Ladestationen kann jeder sein E-Bike kostenfrei laden. Die Ladestation bietet die Möglichkeit, drei E-Bikes gleichzeitig anzuschließen. Die Dauer der Ladezeit hängt von der Akku-Kapazität ab, sie liegt zwischen einer und sechs Stunden.

In dieser Zeit kann das Bike am Fahrradständer neben der Ladestation angekettet werden. Der Akku wird während des Ladens in einem abschließbaren Kasten mit Schukosteckdose aufbewahrt.