Das DRK baut in Bad Neuenahr-Ahrweiler

So soll das neue Gebäude der DR_Ortsverbands Bad Neuenahr-Ahrweiler aussehen.

Das Bauschild für die neue DRK-Wache an der Bad Neuenahrer Heerstraße steht schon. Nach der Frostperiode soll mit den Bodenarbeiten begonnen werden.

20.01.2017 KREISSTADT. Die Planung der neuen Unterkunft für den DRK-Ortsverein in der Kreisstadt geht schnell voran.

Zum Jahreswechsel hat der DRK-Ortsverein Bad Neuenahr-Ahrweiler das Grundstück Heerstraße 129 von der Kreisstadt gekauft. Der Vorstand plant dort, direkt neben der Feuerwehr Bad Neuenahr, den Bau einer neuen Rotkreuz-Unterkunft für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Davon zeugt ein Baustellenschild, das jetzt aufgestellt wurde. Ursprünglich hatte die Stadt das Gelände 129 für ein Haus für Flüchtlinge vorgesehen und hatte für den Bau 800.000 Euro im Haushalt vorgesehen.

Das Grundstück ist jedoch so groß gewesen, dass es so geteilt werden konnte, dass im Bereich zur Straße hin Platz für das neue DRK-Haus sei. Wobei das DRK der Stadt für eine Zuwegung ein Wegerecht eingeräumt hat. Für den Grundstücksteil zur Weinbergstraße hin läuft zur Zeit ein Interessenbekundungsverfahren verschiedener Wohnbauinvestoren, heißt es aus dem Rathaus.

Zurzeit ist der DRK-Ortsverein auf zwei Standorte im Stadtgebiet verteilt, die zwei Kilometer auseinanderliegen. Im Einsatzfall müssen Material und Fahrzeuge von diesen Standorten zusammengezogen werden. „Je nach Einsatzanlass geht zu viel lebensrettende Zeit dadurch verloren. Mit Fertigstellung des neuen Gebäudes soll dieser Missstand beseitigt werden“, sagt DRK-Sprecher Thorsten Trütgen.

Nach Beendigung der Frostphase soll mit den Bodenarbeiten für den Neubau begonnen werden. Die erforderlichen Bauanträge wurden vom Kreis genehmigt. Die Projektleitung haben das Büro Haid Architekten und Ingenieure aus Ahrweiler.

Das Gebäude für die mehr als 100 ehrenamtlichen Rotkreuzhelfer soll über Schulungs- und Sozialräume sowie einen Jugendraum verfügen. Zusätzlich sind Lagerfläche für das Einsatzmaterial des Bevölkerungsschutzes und eine Fahrzeughalle mit 16 Stellplätzen für die Einsatzfahrzeuge geplant.

Das Grundstück hat eine Gesamtfläche von rund 1860 Quadratmetern, von denen der geplante Neubau 750 Quadratmeter Grundfläche in zweigeschossiger Bauweise beanspruchen wird. Die bisherige Planung geht von Gesamtkosten in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro aus. In Abhängigkeit der zeitlichen Möglichkeiten für Eigenleistungen wird mit geschätzten elf Monaten Bauzeit gerechnet.

„Die Kosten des Neubaus muss der DRK-Ortsverein selbst stemmen. Die Durchführung und Finanzierung der bestehenden Aufgaben darf nicht vernachlässigt werden“, sagt Vorsitzender Karl-Heinz Hauser, der auf die Spendenbereitschaft der Bürger hofft.

Die Neubaufinanzierung ergibt sich aus dem Wegfall bisheriger Mietzahlungen, durch Fördermitgliedsbeiträge sowie die Gebühren für die mehr als 30 000 ehrenamtlichen Einsatzstunden pro Jahr. Der Vorstand des DRK-Ortsvereins möchte eine Kreditaufnahme möglichst vermeiden oder sie notfalls so klein wie möglich halten. Ein Unterfangen, das die ersten am künftigen Bau beteiligten Firmen wohlwollend aufnahmen. „Sie wollen durch Preisnachlässe das Gelingen dieses großen Projektes unterstützen“, heißt es vom DRK. Infos über Spendenmöglichkeiten gibt es unter www.drk-ahrweiler.de.

Die Rotkreuzler der Kreisstadt engagieren sich im Bevölkerungsschutz und sind unter anderem im Helfer-vor-Ort-Projekt und im Rettungsdienst des DRK-Kreisverbandes Ahrweiler aktiv. Sie stellen Sanitätswachdienste bei vielen Veranstaltungen aller Art im Stadtgebiet. Auch zeichnen sie für Blutspendetermine verantwortlich. (Günther Schmitt)