Vor 45 Jahren letzter Blumenkorso

BAD NEUENAHR. Vor 45 Jahren zog der letzte Blumenkorso durch Bad Neuenahr. Kostengründe führten damals zum Aus für die Großveranstaltung. Nur der Dahliengarten ist geblieben.

Der Sonntag nach dem Ahrweiler Winzerfest birgt für etliche ältere Bad Neuenahrer immer noch eine besondere Erinnerung. Denn der zweite Sonntag im September war der Hochtag des Dahlienfestes. Vor 45 Jahren wurde es während der Olympiade 1972 in München zum letzten Mal gefeiert. Kostengründe führten damals zum Aus für die Großveranstaltung, die 1953 aus der Taufe gehoben wurde.

Initiator des Festes war seinerzeit der Bad Neuenahrer Verkehrsdirektor Kristian Kraus mit dem damaligen Kur- und Verkehrsverein Bad Neuenahr. Und 20 000 Besucher dankten es ihm bei der Premiere des Blumenkorsos durch die Straßen des Heilbades. Es folgten wahre Besucherrekorde: 1955 wurden 80 000 Gäste gezählt, 1963 mehr als 100 000. Zahlen, die die damaligen Veranstalter veröffentlichten.

Und den Gästen wurde etwas geboten, denn die Festwagen wurden jeweils mit bis zu 20 000 Dahlien geschmückt, 6000 waren die Mindestzahl. So bestand der Zug 1967 aus 23 Motivwagen, elf Musikkapellen aus den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und den USA, einer Reiterstaffel, sechs Fußgruppen und dem von vier Schimmeln gezogenen Pfauenwagen mit dem Dahlienthron von Königin Brigitte Schnitzler. Bad Neuenahr war im Ausnahmezustand. Denn das Bad war Ziel etlicher Sonderzüge aus dem Ruhrgebiet, dem Köln-Bonner-Raum und dem Rhein-Main-Gebiet.

Initiator war Verkehrsdirektor Kristian Kraus

Horst Felten, ehemaliger Schultes der Wadenheimer Bürgergesellschaft und Ur-Neuenahrer hat etliche Dokumente über das Fest gesammelt, Fotos, Programmhefte, Zugaufstellungen und mehr. Der Bad Neuenahrer Heimatforscher und ehemalige Leiter der Grundschule Weststraße Hubert Rieck erinnert sich im Heimatjahrbuch des Kreises Ahrweiler an den 10. September 1967, also vor 50 Jahren: „Um 14.30 Uhr setzte sich der XV. Blumenkorso mit dem Motto 'Blumen und Musik' pünktlich vom Beethovenhaus in Richtung Kurgartenstraße in Bewegung. Die Zuschauer beklatschten begeistert die prachtvoll gestalteten Motivwagen, die an ihnen vorbei zogen: 'Neptun in Westerland', 'Im Märchenland', 'Blumenuhr' oder 'Fantasie in Blaugold'.“

80.000 Gäste der Stadt waren damals gekommen. Und auch ein gekrönter Gast aus der Nachbarstadt Ahrweiler, denn die Zusammenlegung kam erst 1969. Die Burgundia von Ahrweiler gehörte auf ihrem Festwagen traditionell mit zum Zugprogramm. 1969 war das Hildegard Ulrich, heute Willerscheid.

Das war drei Jahre vor dem letzten Umzug. Das Fest war den Bad Neuenahrern schlichtweg zu teuer geworden. Denn trotz der großen Werbewirkung, 250.000 Mark, heute eine Kaufkraft von 425.000 Euro, mussten für die Veranstaltung aufgebracht werden. Da musste der Kur- und Verkehrsverein Bad Neuenahr passen. Auch wenn mit der Spielbank ein finanzkräftiger Partner im Spiel war.

Doch so ganz ist die Dahlie nicht aus dem Stadtbild verschwunden. In Bad Neuenahr gibt es den Dahliengarten. Dieser wird 2022 Bestandteil der Landesgartenschau sein. Dann ist es 50 Jahre her, dass der letzte Dahlienkorso über die Kurgartenstraße zog.