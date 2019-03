Vierte Ahrweiler Freiheitswochen

BAD NEUENAHR. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, sprach bei den vierten Ahrweiler Freiheitswochen zu aktuellen militärischen Themen. Höchsten Stellenwert habe für die Bundeswehr zurzeit die Cyberverteidigung.

Von Thomas Weber, 28.03.2019

Skandale, Affären, Rechtsextremismus und Waffen, die nicht funktionieren – die Bundeswehr gibt derzeit in der Öffentlichkeit kein gutes Bild ab. Grund genug für die Verantwortlichen auf sämtlichen Führungsebenen, massive Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und Bilder geradezurücken.

Da schließt sich auch der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, nicht aus. Der Vier-Sterne-General war zu Gast in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Im Rathaussaal sprach der ranghöchste Soldat der Truppe auf Einladung der Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) im Rahmen der vierten Ahrweiler Freiheitswochen zu aktuellen Themen der Bundeswehr. Rund 200 Gäste, viele von ihnen aktuelle oder ehemalige Soldaten, sorgten für einen vollen Saal.

Bürgermeister Guido Orthen begrüßte den im Rang eines Staatssekretärs stehenden Gast und dankte für die Eintragung ins Goldene Buch der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. GSP-Sektionsleiter Josef Schmidhofer, der privat mit Zorn befreundet ist, freute sich, auch junge Leute im Saal zu sehen, die ein Interesse an Sicherheitspolitik haben und Landtagsabgeordneter Horst Gies, der Vorsitzende der Ahrweiler Freiheiter, hieß den hochrangigen Militär bei den Freiheitern willkommen.

General Zorn bestätigte ein derzeit hohes Interesse der Bevölkerung an der Sicherheitspolitik. Ehe er aber die aktuell diskutierten Themen etwa einer europäischen Armee oder Wiedereinführung der Wehrpflicht kommentierte, erläuterte er die derzeitigen Herausforderungen und Bedrohungen. Ganz oben stehe die Cyber-Verteidigung. Täglich versuchten im Schnitt 5500 Personen, unberechtigt in das Bundeswehr-Netz zu gelangen. „Wir wissen nicht, woher sie kommen. Stehen Hacker dahinter, andere Staaten oder Terroristen“, so Zorn, der den derzeitigen Aufbau eines mit 15.000 Dienststellen besetzten Cyber- und Informationsraumes erläuterte. Eine weitere Bedrohung stelle der internationale Terrorismus dar. Aktuell sei der Islamische Staat (IS) in Syrien zwar zerschlagen, die Terrorzellen aber wanderten im Nahen Osten und bis nach Afrika. Zorn sprach die Auslandseinsätze am Horn von Afrika und in Mali an, besonders aber Afghanistan und den von US-Präsident Trump ins Spiel gebrachten Abzug der US-Truppen. „Wenn die Amerikaner gehen, müssen alle anderen auch gehen“, so Zorn. Die Destabilisierung der Nachbarländer durch Russland bereite vor allem in Polen und im Baltikum große Sorgen. Der im August auslaufende INF-Vertrag könne für ein neues Aufrüsten sorgen. Selbst chinesische Interessen, vor allem rund um die neue Seidenstraße, könnten eine Bedrohung darstellen.

Zorn erläuterte die aktuelle Konzeption der Bundeswehr, deren Auslandseinsätze nun mit der Landes- und Bündnisverteidigung gleichgesetzt sind. Er sprach über die neue Rolle Deutschlands, vor allem logistische Unterstützung bei Truppenbewegungen in Europa zu leisten. Internes Ziel bis 2031 sei es, sowohl personell wie auch materiell wieder „voll aufgefüllt“ zu sein. Das habe nichts mit einer propagierten neuen Aufrüstung der Bundeswehr zu tun, die gebe es nicht.

Im Anschluss an seinen knapp einstündigen Vortrag stand der General für zahlreiche Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. Da wurde nach der Zukunft Afghanistans gefragt – hier sieht Zorn erste positive Ansätze, aber noch einen langen Weg. Zur Frage, ob die Bundeswehr eher die EU- oder die Nato-Positionen stärken solle, sieht der General trotz der Trump-Aussage, die Nato sei obsolet, in dem Militärbündnis ein wirksames Element, die EU hingegen brauche noch mehr Stabilität. Zur deutschen Rüstungsexportpolitik führte Zorn aus, dass Staaten, denen Rüstungsexporte verweigert würden, ihre Einkäufe in Russland tätigten und führte die Türkei als Beispiel an. „Wenn wir eine Rüstungsindustrie haben wollen, muss diese auch überlebensfähig sein“, so der General gerade im Hinblick auf kleinere Unternehmen, die im Waffengeschäft ein Standbein suchen. Eher diplomatisch äußerte er sich zur neuen Idee eines deutsch-französischen Flugzeugträgers, die Ablehnung war zwischen den Zeilen deutlich erkennbar. Militärisch keine Sorgen bereitet dem Generalinspekteur dagegen der drohende Brexit, seien die Briten doch in der Nato fest verwurzelt.