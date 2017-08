Produktionsstätte

BAD NEUENAHR. Vertreter von Coca-Cola und Apollinaris stellten bei einem Treffen mit Bürgermeister Guido Orthen Investitionen in den Produktionsstandort in Aussicht - und ein mögliches Engagement zur Landesgartenschau.

Bei einem Besuch in der Kreisstadt informierten Vertreter von Apollinaris und Coca-Cola Bürgermeister Guido Orthen über die aktuelle Geschäftsentwicklung und über das Coca-Cola-Produktionswerk an der Landskroner Straße. Coca-Cola-Geschäftsleiterin Claudia Troullier bei dem Treffen im Rathaus: „Bad Neuenahr ist ein bedeutender Produktionsstandort im deutschen Coca-Cola-System. Wir haben in den vergangenen elf Jahren viel in das Werk investiert und wollen weiterhin wachsen.“

Orthen zeigte sich zufrieden: „Mit Apollinaris und Coca-Cola haben wir als Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler seit Jahren einen verlässlichen Partner an unserer Seite. Für die gesamte Region ist das Unternehmen nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor, sondern auch ein guter Nachbar.“

Apollinaris immer häufiger auf dem Tisch

Apollinaris-Geschäftsführerin Barbara Körner ergänzte, dass sich die Marke Apollinaris mit seinen unterschiedlichen Getränken gut entwickele. Ebenso habe man die Verbreitung der Marke vor Ort steigern können: „Apollinaris ist in der Ahrtaler Gastronomie mittlerweile unübersehbar – dank noch besserer Zusammenarbeit mit den lokalen Betreibern von Hotels, Restaurants, Cafés und Bars“, sagte Körner.

Thema war auch die nächste rheinland-pfälzische Landesgartenschau, die im Jahr 2022 in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler stattfinden wird. Aus den Händen von Orthen nahm Claudia Troullier ein Exemplar der Bewerbungsunterlagen entgegen, mit denen Bad Neuenahr-Ahrweiler die Landesregierung in Mainz überzeugt hatte. Angetan von dem Konzept der Stadt will der Brause-Produzent prüfen, inwieweit sich das Unternehmen als Partner vor Ort in die Landesgartenschau einbringen kann.

An der Landskroner Straße in Bad Neuenahr werden von mehr als 320 Mitarbeitern Apollinaris Mineralwasser, Heppinger Heilwasser sowie rund 15 weitere Erfrischungsgetränke aus dem Hause Coca-Cola produziert. Im Jahr 2016 wurden hier 24,5 Millionen Kisten Getränke hergestellt.