Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Christdemokraten der Kreisstadt haben ihre Kandidaten für die Stadtratswahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler nominiert. Angeführt wird die Liste von Christoph Kniel, der im aktuellen Stadtrat die CDU-Fraktion leitet.

„Es geht um unsere Stadt, um unsere Heimat und fast 29 000 Menschen, die hier leben.“ Das machte Landtagsabgeordneter Horst Gies als Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Bad Neuenahr-Ahrweiler am Dienstagabend bei dessen Nominierungsversammlung klar.

76 der insgesamt 340 Mitglieder des Stadtverbandes waren in die Ahrweiler Zehntscheuer gekommen, um ihre Kandidaten für den Stadtrat auf den Schild zu heben. Die Kommunalwahlen finden am Sonntag, 26. Mai statt. Aktuell hält die CDU-Fraktion 17 der 35 Mandate im Stadtrat.

Gies machte vor dem Plenum klar, dass „Kommunalpolitik auf Generationen angelegt ist“. Es gelte, Weichen für die Zukunft zu stellen. Dieses glaubwürdig und in Kooperation mit den Bürgern. Als Beispiele nannte Gies das Großprojekt Landesgartenschau, die Fortführung des Radwegplans und den Ausbau des Radwegenetzes, die Weiterführung des Altstadtsanierung Ahrweiler inklusive der Sanierung des Obertores, das Projekt „Zukunft Bad Neuenahr“ oder auch das neue Bahnhofsquartier in Bad Neuenahr samt Beseitigung des Bahnübergangs Hauptstraße, die neue Stadteinfahrt in Höhe der Berufsbildenden Schulen und die touristische Weiterentwicklung der Kreisstadt. Nicht vergessen wollte Gies auch die Förderung des Ehrenamtes in der Stadt mit mehr als 100 Vereinen und Initiativen. Das Ehrenamt sei aber auch das Fundament der kommunalpolitischen Arbeit, die nicht immer einfach sei. Denn „Entscheidungen zu treffen, ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig“.

Schon deshalb dankte Gies den Bewerbern dafür, dass sie sich in die künftige Ratsarbeit einbringen wollen. Wobei die CDU auf ihrer Liste auf eine Mischung aus bewährten Kräften, jungen Leuten und auch Neubürgern setzt. Angeführt wird die Liste von Christoph Kniel, der im aktuellen Stadtrat die Fraktion der Union leitet und laut Gies „Garant für eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen und Parteivertretern im Rat“ ist.

Das beste Ergebnis bei den geheimen Wahlen fuhr übrigens Hans-Jürgen Juchem mit 73 Ja-Stimmen ein. Juchem ist ehrenamtlicher Beigeordneter und Ortsvorsteher von Lohrsdorf. Auf 71 Stimmen kamen Johanna Kolka, Vorsitzende der Jungen Union, und Ralf Wershofen aus Ahrweiler. 70 Stimmen entfielen auf den Walporzheimer Werner Schüller.

Die Liste der Kandidaten: Christoph Kniel, Horst Gies, Peter Ropertz, Klaus Schneider, Hans-Jürgen Juchem, Ursine Holzberger, Jens Hetfleisch-Stephan, Peter Terporten, Heinz Detlef Odenkirchen, Gregor Klein, Werner Schüller, Frank Jeub, Robert Schwerter-Stahl, Annette Gies, Klaus Kniel, Andreas Geschier, Aileen Stupp, Ralf Wershofen, Ulrich Krafft, Stephen Assmann, Heike Krämer-Resch, Anton Gieraths, Dominik Klein, Frank Bender, Udo Schlagwein, Peter Krämer, Wilfried Sommer, Johanna Kolka, Ingeborg Heuser, Desireé Steinheuer, Ulrich Stieber, Erich Stadtfeld, Monika Busch, Natalie Baum, Michael Holzem, Ferdinand Heuwagen, Andrea Schwall, Volker Sebastian.