Kreis-Chorverband Ahrweiler

Kreis Ahrweiler. Der Kreis-Chorverband (KCV)) Ahrweiler möchte seinen Chorleitern die Möglichkeit geben, in Schulen tätig zu werden. Bei der Jugend könnten so Grundlagen für den Chorgesang gelegt werden, hieß es bei der Mitgliederversammlung des KCV.

Von Andrea Simons, 25.04.2019

Die Loslösung des Chorverbands Rheinland-Pfalz (CV-RLP) vom Deutschen Chorverband war eines der Themen bei der Mitgliederversammlung des Kreis-Chorverbands Ahrweiler (KCV). Die mit der Trennung verbundenen Änderungen und Aufgaben seien in den einzelnen Vereinen spürbar gewesen, erklärte der KCV-Vorsitzende Günter Nerger. Trotz vieler Fragen von Beitrags- und Versicherungsdetails bis hin zu den technischen Einzelheiten bei der Erfassung der Vereinsdaten sei der Übergang mithilfe des Landes-Chorverbands und dank Vorstandsmitgliedern des Kreis-Chorverbands gut gemeistert worden, sagte er vor Vertretern der dem KCV angeschlossenen Vereine beim Männerchor Bachem, der die Versammlungsteilnehmer auch musikalisch begrüßte.

In seinem Jahresbericht verwies Nerger zudem auf die vielfältige Arbeit des Kreis-Chorverbands. Er blickte zurück auf das Kreis-Chorkonzert im Bad Neuenahrer Konzertsaal im Kurpark, das 2018 in die dritten Ahrweiler Freiheitswochen eingebettet war und mit rund 200 Sängern vor ausverkauftem Haus gegeben wurde. Auch die Ausrichtung des Schulchöre-Singens mit 250 Kindern respektive sechs Schulchören in der vollbesetzten Konzerthalle sei ein tolles Ereignis gewesen. Die Chöre aus Ahrbrück, Bölingen und Heimersheim könnten sich in diesem Jahr auf die Teilnahme am Chorfestival am Samstag, 31. August, in Mainz freuen, an dem laut Nerger rund 150 Chöre aus Rheinland-Pfalz teilnehmen.

Die Gründung eines kreisweiten Männerchors haben die Vertreter der dem KCV angeschlossenen Vereine bei der KCV-Mitgliederversammlung intensiv und teils kontrovers diskutiert, nachdem Nerger den entsprechenden Vorschlag des Männergesangvereins Oberwinter präsentiert hatte. Sie beschlossen, die Vereine zu bitten, zur Meinungsfindung in den kommenden Wochen eine entsprechende Umfrage bei ihren Mitgliedern durchzuführen.

Bei der Regionalsitzung sei es unter Beteiligung des Präsidenten Karl Wolff um die Zukunft der Laienmusik, unter anderem im Jugendbereich, gegangen, berichtete Nerger. Vorgestellt worden sei dabei ein erfolgreiches Projekt, das die Zusammenarbeit mit Schulen intensiviere, indem in Chorklassen mehr qualifizierte Lehrkräfte für Musik zur Verfügung gestellt respektive ausgebildet würden und zwar mit Hilfe des Chorverbands.

Zudem soll laut Nerger die Ausbildung zum qualifizierten Chorleiter verstärkt und die Ausbildung von interessierten jungen Menschen noch mehr gefördert und finanziell unterstützt werden. Bei einem Pilotprojekt im Westerwald seien in Zusammenarbeit mit Schulträgern gute Erfolge erzielt worden. Diese Initiative wolle auch der KCV aufgreifen und seinen Chorleitern die Chance geben, in Schulen tätig zu werden. „Wenn wir dazu kommen, dass in den Schulen mit unserer Unterstützung regelmäßig gesungen wird, legen wir die besten Grundlagen für den Chorgesang. Denn wer einmal in einem Chor gesungen hat, wird irgendwann auch wieder in einer Gemeinschaft singen“, sagte der KCV-Vorsitzende. Er rief auch dazu auf, die Fördermöglichkeiten des Verbandes noch mehr zu nutzen und Anträge zu stellen, etwa bei der Unterstützung von Veranstaltungen, bei Anschaffungen oder auch zur Finanzierung des Chor-Coachings, das ein wichtiger Baustein sei, um die Qualität der Chöre zu festigen und zu steigern. Im Ausblick erinnerte Nerger an das Schulchöre-Singen, das in Zusammenarbeit mit der Heilbad GmbH in diesem Jahr in Heimersheim erfolgt.

Auf die Kassenlage des KCV ging Schatzmeisterin Rita Löhndorf ein, und Kreis-Chorleiter Wilfried Schäfer auf die Aktivitäten im vergangenen Geschäftsjahr. Er legte den Schwerpunkt auf das Kreis-Chorkonzert Ende März 2019 im ausverkauften Bürgerzentrum Ahrweiler mit rund 250 Sängern aus Ahrbrück, Ahrweiler-Walporzheim, Bölingen, Oberbreisig, Niederzissen und Sinzig-Bad Bodendorf. Er sah den Verband auf einem guten Weg.