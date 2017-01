Fusion im Ahrtal

25.01.2017 AHRWEILER. Bei der Jahreshauptversammlung der Ahrweiler Sänger kündigten sich einige Veränderungen an: Rolf Schmitz-Homberg ist neuer Vorsitzender des Männerchors. Auch eine Kooperation mit den Sängern in Walporzheim wird angestrebt.

Der Männer-Gesangverein (MGV) Ahrweiler wählte bei seiner Jahreshauptversammlung mit Rolf Schmitz-Homberg nicht nur einen neuen Vorsitzenden und damit einen Nachfolger für Franz-Josef Fischenich, die Sänger streben auch noch in diesem Jahr eine Chorgemeinschaft mit dem MGV Lyra aus Walporzheim an. Deren verbliebene 13 Sänger traten allesamt dem Ahrweiler Chor bei und wollen bei ihrer Mitgliederversammlung am 3. Februar ebenfalls die Chorgemeinschaft beschließen. Schon am 9. Februar wird es eine erste gemeinsame Probe geben, und zwar unter dem Dirigat des Ahrweiler Chordirektors Wilfried Schäfer.

In Walporzheim wird der Vertrag mit Dirigent Hans-Joachim Braun nach 36 Jahren aufgelöst, der Verein selbst bleibt dem Ort aber erhalten und wird auch künftig die bisher bei verschiedensten Anlässen absolvierten Auftritte leisten. Bis zum Sommer soll die Erprobungsphase der künftigen Zusammenarbeit dauern.

Franz-Josef Fischenich konnte 32 aktive Sänger in Bell’s Weinrestaurant begrüßen und blickte auf das vergangene Jahr, in dem der MGV Ahrweiler sein 155-jähriges Bestehen feierte, zurück. Höhepunkt war hier sicherlich ein großes Chorkonzert im Helmut-Gies-Bürgerzentrum, an dem unter anderem der Ruhrkohlechor und die Mainzer Dombläser teilnahmen. Traditionell dankte der Vorsitzenden den fleißigsten Mitstreitern bei den 45 Proben und 21 Auftritten mit Weinpräsenten. Dieter Peerenboom, Harry Platz, Jochen Cremer, Wilhelm Adenäuer, Peter Paplinski, Rolf Schmitz-Homberg und Fischenich selbst erhielten die Präsente. Kassierer Dieter Peerenboom ließ einen Blick in die gut geführte Kasse zu, es folgte die einstimmige Entlastung des Vorstands.

Zahlreiche Änderungen gab es bei den anstehenden Vorstandswahlen. Neu besetzt wurden die Ämter des Vorsitzenden (Rolf Schmitz-Homberg), des Kassierers (Uwe Liebrich), des Schriftführers und Pressewarts (Klaus Geck), des Fähnrichs (Frank Oferath) sowie dreier Beisitzer. Neben Wilhelm Adenäuer wählte der MGV mit Bernd Kohlhaas und Werner Schreier zwei „Neuzugänge“ aus Walporzheim zu Beisitzern. In ihren Ämtern bestätigt wurden der zweite Vorsitzende Karl-Heinz Paulus, der zweite Kassierer Peter Paplinksi, der zweite Schriftführer Heinz-Günther Schenk, Notenwart Burkhard Hofmann sowie Beisitzer Werner Mies.

Der neue Vorsitzende dankte den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit und verkündete Interessantes zum neuen Vereinsjahr. In diesem bedarf es einer Satzungsänderung und einer Modernisierung des Internetauftritts. Auch in den sozialen Medien will der Chor künftig präsent sein.

Die Projekte des Chores sollen von Arbeitskreisen erstellt werden. Mittelpunkt des Geschehens aber ist der Gesang. So wird es im Oktober in der Laurentius-Kirche eine Aufführung der Josef-Gruber-Messe für Männerchor und Orgel geben.

Zudem will man gemeinsam mit dem Männerchor Bachem zu einem Benefizkonzert zugunsten der neuen Beleuchtung in der Bachemer Anna-Kapelle einladen. Dieses soll dann im Helmut-Gies-Bürgerzentrum stattfinden. (Thomas Weber)