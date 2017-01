Dresden zu Gast in Ahrweiler

Der Dresdener Kammerchor gab ein Gastspiel in der Ahrweiler St. Laurentius-Kirche.

09.01.2017 AHRWEILER. Der „Kammerchor ad libitum“ aus Dresden gab zum Ende der Weihnachtszeit ein Konzert in St. Laurentius. Bei den Zuhörern kamen die vorgetragenen Stücke sehr gut an.

Wohl der Eisregen-Gefahr auf den Straßen des Kreises geschuldet, fand sich zum Konzert des Dresdener „Kammerchor ad libitum“ in der Ahrweiler St. Laurentius-Kirche nur ein Liebhaber-Publikum ein. Dieses zeigte sich jedoch von dem großangelegten Durchgang durch über 400 Jahre Chormusikgeschichte sehr angetan, lauschte aufmerksam den Klängen und spendete reichlich Applaus.

Andreas Hammerschmidts „Machet die Tore weit“ konnte nicht nur inhaltlich als Überschrift des Konzertes gelten. Opulent barock entfaltete sich das Stück als ein großer Dialog zwischen Männer- und Frauenstimmen. Das innige „Übers Gebirg Maria ging“ von Johannes Eccard nahm sich demgegenüber wieder etwas zurück. „Unser lieben Frauen Traum“ von Max Reger strotzte nur so von großartiger Harmonik.

Unerwartet flott interpretierten die Sänger unter der Leitung von Karsten Spenger Georg Friedrich Händels Klassiker „Tochter Zion, freue dich“. Die leisesten Töne schwangen sich in Sekundenbruchteilen zu lautstarken Ausbrüchen hinauf. Ein Spezifikum des Chores ist sein feinfühliges Verständnis für Nuancen in der Musik. Rein für Männerstimmen erklang „Süßer die Glocken nie klingen“ in einem Satz von Wilfried Krätzschmar, der die bekannte Melodie mit zahlreichen mehrstimmigen Versatzstücken spickt.

Zwei Orgelstücke trug Klaus-Dieter Holzberger zu dem Konzert bei. César Francks „Grand Chœur“ spielte mit dem Gegensatz aus Ferne und Präsenz, wo die „Variations sur un Noël bourgignon“ von André Fleury sich in einem großen Lautstärkeaufbau bis zu einem strahlenden Schluss hinaufbohrte.

Bekannte und weniger bekannte Weihnachtslieder rundeten den Konzertabend ab. Mit „Es ist ein Ros` entsprungen“ und „Ich steh an deiner Krippen hier“ bediente der Chor das spätweihnachtliche Bedürfnis nach Musikklassikern. Rudolf Alexander Schröders „Trittst du vor die Nacht“ nach einer Weise von Wilhelm Weismann regte mit einem modernen Text zum Nachdenken an. Sphärenmusik des 20. Jahrhunderts erklang mit Javier Bustos „O magnum mysterium“ und „Hodie Christus natus est“ von Niels La Cour, das sich aus einem gregorianisch anmutenden Beginn in einen dichten Nebel hineinsang.

Ausflüge in andere Regionen boten Gustaf Nordqvists nordisch-melancholisches „Jul, jul, strålande jul“ und der liebliche Choral „In the Bleak Midwinter“ von Gutsav Theodore Holst. Im Winter darf auch ein Blick nach Russland nicht fehlen: das traditionelle Wiegenlied „Schlaf, mein Kindlein“. Aus der Feder des ehemaligen Chorleiters Matthias Geissler erklangen das „Wiegenlied in der Weihnacht“ und „Auf dem Berge, da wehet der Wind“ – ein Fest für jeden Liebhaber der typisch deutschen Weihnacht. Den Schluss markierte wiederum ein flottes Stück, das „Gaudete“ ohne Komponist aus den „Piae Cantiones“ von 1582. Die vom Publikum geforderte Zugabe gab der Chor bereitwillig: Dean Martins „Winter wonderland“. (Sebastian Kirschner)