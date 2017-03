Theaterverein Bachem

BACHEM. Spannung und Nervosität bei den Ensemblemitgliedern des Theatervereins Lätitia Bachem wachsen. Am 31. März ist Premiere des neuen Bühnenstücks im Bachemer Winzersaal. Bis dahin haben die rund 15 Laiendarstellerinnen und -darsteller noch viel Arbeit.

Von Thomas Weber, 17.03.2017

„Eigentlich sind wir nicht so chaotisch“, wollte Hauptdarstellerin Klaudia Krohnen noch deutlich machen, als der General-Anzeiger eine der Proben besuchte. Aber sofort kam die Korrektur von der Vorsitzenden Inge Schröder: „Die sind sehr wohl immer so chaotisch.“ Es herrschte angespannte Stimmung auf der Bühne, eine Mischung zwischen Nervosität und rheinischer Lockerheit.

Denn nach zwei gelungenen Aufführungen in den beiden letzten Jahren, die im einstigen Bachemer Tante-Emma-Laden, also „em Konsum“ spielten und die viel Lokalkolorit beinhalteten, geht es im neuen Stück in die große Welt. Also nach Köln. „Das ist unser bislang umfangreichstes Drehbuch“, berichtete Inge Schröder. Zusammen mit dem Bühnenarchitekten Reinhard Kuhn hat sie das neue Stück verfasst.

Klar, dass Inge Schröder dabei auch die Regie führt. Die Vorsitzende des vor einigen Jahren aus dem Dornröschenschlaf erwachten Theatervereins freut sich, dass das Ensemble um einige neue Gesichter verstärkt werden konnte. Die Erfolge der vergangenen Jahre, die dem Verein immer ausverkaufte Theater-Wochenenden bescherten, bewegten das Team nun dazu, statt drei gleich fünf Aufführungen anzubieten. Der Vorverkauf läuft prächtig, nicht für alle Abende sind noch Tickets erhältlich. „Tina’s Traumhotel“ heißt die neue Aufführung, Untertitel: „Em Konsum III“. Mit eben diesem Konsum hat das Theaterstück aber nur noch in der Eröffnungsszene etwas zu tun. Da nämlich kann Tina (Klaudia Krohnen), die seit Jahr und Tag mit ihrer Kollegin Vroni (Gabi Deppe) im Konsum von Bachem arbeitet, überraschend die alte Schulfreundin Rita (Bettina Elster) im Laden begrüßen.

Die ist inzwischen zur mondänen Dame herangereift und leitet ein Promi-Hotel in Köln. Wie gerne würde Tina mit ihr tauschen. Gleichsam einer guten Fee, kann Rita ihrer alten Schulfreundin diesen Wunsch erfüllen, wenn auch nur im Traum. In diesem schwebt sie vom beschaulichen Bachem ins exklusive Hotel nach Köln, das sie ab sofort leiten soll. Seltsamerweise begegnen ihr dort alle ihre Freunde aus Bachem. Die Bachemer Jungs (Matthias Wagner, Reinhard Kuhn, Volker Breuer, Christian Cramer) sowie Molly (Ronja Klein) mutieren zum professionellen Hotelpersonal, oder sie versuchen es zumindest. Anfängliche Schwierigkeiten können gemeistert werden, wenn auch zwei FC-Köln-Fans (Bernd Walther, Quirin Knieps) bei der Suche nach einer Unterkunft enttäuscht werden müssen. Doch dann kommt es zur großen Herausforderung. Karl Kleiderfeld (Ferdi Heuwagen) hat illustre Gäste wie Udo Rindenberg (Rainer Kronen), Mara Rosenhügel (Marion Persie), Paris Hilton (Uschi Zorn), die Geissens (Edith und Günther Wolf) und Wolfgang Joop (Christoph Rieger) zur Modenschau ins Traumhotel eingeladen. Wird das nun zum Albtraum? Oder endet alles getreu dem rheinischen Grundgesetz: „Et hätt noch immer jot jejange“. Eine verrückte Geschichte, die sich Reinhard Kuhn und Inge Schröder da haben einfallen lassen.

Aufwendiger als in den vergangenen Jahren sind in „Tina's Traumhotel“ Bühne, Requisiten und die Kostüme gestaltet. Hier hat Gerdi Kirwel als Schneiderin ganze Arbeit geleistet. Unter ihren Perücken wird so manch einer der Laiendarsteller erst auf den zweiten Blick erkennbar sein. Auf alle Fälle bietet die Komödie ein hohes Unterhaltungspotenzial.

Premiere des neuen Theaterstücks ist am Freitag, 31. März (19 Uhr), weitere Aufführungen finden am Samstag, 1. April (ausverkauft), Sonntag, 2. April (17 Uhr) sowie am Freitag, 7. April und Samstag, 8. April (jeweils 19 Uhr) statt. Eintrittskarten für die Vorstellungen im Saal des Bachemer Winzervereins sind zum Preis von zehn Euro in der Bäckerei Schmitz in Bachem und in der Hirsch-Apotheke am Ahrweiler Marktplatz erhältlich.