Auszeichnung für Susanna Smolenski

AHRWEILER. Die pensioniert Ärztin Susanna Smolenski hat gestern bei einem Festakt in Berlin das Verdienstkreuz am Bande verliehen bekommen. Sie wurde für ihr langjähriges berufliches und ehrenamtliches Engagement geehrt.

Bundespräsident Joachim Gauck hat am gestrigen Internationalen Frauentag 16 engagierte Frauen für ihr langjähriges, herausragendes ehrenamtliches Engagement mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Unter den Geehrten war Susanna Smolenski aus Ahrweiler. Sie erhielt im Schloss Bellevue das Bundesverdienstkreuz am Bande. Ministerpräsidentin Malu Dreyer gratulierte ihr in einem persönlichen Schreiben.

Die pensionierte Ärztin hat sich, so die Laudatio des Bundespräsidenten, „in mehr als drei Jahrzehnten an der Ehrenwall-Klinik in Ahrweiler nicht nur beruflich Verdienste um die Verbesserung der psychiatrischen, psychotherapeutischen und psychosomatischen Versorgung in Rheinland-Pfalz erworben, sondern daneben auch als Dozentin in Seminaren für Polizeibeamte.

Die heute 69-jährige Susanna Smolenski habe maßgeblich dazu beigetragen, dass die als Pilotprojekt gegründete Traumaambulanz ein festes Therapieangebot der Ehrenwall-Klinik wurde. Ebenfalls ehrenamtlich habe sie viele Jahre hinweg die Arbeit von Initiativen zum Thema Häusliche Gewalt unterstützt und begleitet und die Schirmherrschaft des Fördervereins Frauenhaus Ahrweiler übernommen. Im Arbeitskreis Häusliche Gewalt hat sie die Vernetzung mit den niedergelassenen Ärzten vorangebracht. Gauck sagte bei der Verleihung unter anderem: „Diese Auszeichnung soll Mut machen, sich nicht zu verstecken. Gehen Sie offensiv mit Ihrem Engagement um, suchen Sie den Kontakt zu den Multiplikatoren in Ihrer Region. Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel. Denn noch wird der Verdienstorden deutlich häufiger an Männer als an Frauen vergeben. Ich bin nicht der erste und sicher auch nicht der letzte Bundespräsident, der das ändern will.“

Susanna Smolenski ist seit 1973 mit Christoph Smolenski verheiratet, dem Ärztlichen Direktor und Geschäftsführer der Klinik, die sein Urgroßvater Carl von Ehrenwall vor 140 Jahren gegründet hat.