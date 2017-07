KREIS AHRWEILER. Die Mitarbeiter des Forstamtes Adenau arbeiten aktuell Bäume im Bereich Altenahr und Adenau auf, die vom Buchdrucker, einer Borkenkäferart, befallen sind.

„Der wirtschaftliche Schaden für die Waldbesitzer soll möglichst gering gehalten werden“, sagt Gebietsförster Dietmar Ebi. Das trocken-warme Frühjahr und die geringe Winterfeuchtigkeit im Boden setzten die Bäume in der Ahreifel unter Stress. Sie seien anfälliger gegen Schadorganismen und ihre Abwehrmechanismen reichten kaum noch aus, sich gegen „Angreifer“ zu wehren.

Das nutzt derzeit einer im großen Stil aus: der große achtzähnige Fichtenborkenkäfer, auch Buchdrucker genannt. „In Fichtenwäldern, die ich Anfang vergangener Woche kontrolliert habe und in denen ich keinen Befall gefunden habe, stehen Ende der Woche bereits Bäume mit abplatzender Rinde“, berichtet Ebi vom Forstamt Adenau. Wird ein Käferbefall festgestellt, beginnt der Kampf mit der Zeit. „Idealerweise erwischen wir die Buchdrucker im Ei- oder Larvenstadium. Dann könnte durch das Entrinden der befallenen Bäume die Entwicklung der Käfer unterbrochen werden. Sicherheitshalber lassen wir aber befallene Bäume möglichst bald aus dem Wald abfahren und verhindern so die Weiterverbreitung.“

Die Forstwirte des Forstamtes Adenau haben aktuell die reguläre Holzernte eingestellt und arbeiten vom Buchdrucker befallenes Fichtenholz auf. Förster Ebi stellt fest: „Aus 15 von mir im Bruch, einem Teil des Stadtwaldes Adenau, festgestellten Käferfichten wurden letztlich fast 100 Festmeter aufgearbeitetes Käferholz.“ Regelmäßige Kontrolle gefährdeter Waldbestände auf Befallskennzeichen durch den rindenbrütenden Borkenkäfer ist zurzeit eine Schwerpunktaufgabe der Bediensteten des Forstamtes. Folgende Zeichen weisen auf den Befall hin: brauner Bohrmehlauswurf auf der Rinde; Harztröpfchen und -fluss speziell im Bereich des Kronenansatzes; Spechtabschläge und Ablösung größerer Rindenpartien bei fortgeschrittenem Befall; Verfärbung der Krone und Abfall roter Nadeln.

Privatwaldbesitzer sollten ihre Wälder unbedingt auf diese Kennzeichen hin kontrollieren, rät Ebi. Besteht der Verdacht auf Borkenkäferbefall, stehen die beiden Privatwaldbetreuer Jens Marx für die Verbandsgemeinde Adenau und Andreas Zedler für die Verbandsgemeinde Altenahr zur Unterstützung zur Verfügung.

Der Buchdrucker legt in der Rinde ein Brutsystem an, daher gehört er zu den Rindenbrütern. Gesunde und gut wasserversorgte Fichten können sich durch Harzfluss wehren. Sind sie jedoch geschwächt oder greifen zu viele Käfer an, können sich die Bruten fertig entwickeln und auf Nachbarbäume übergreifen. Die jungen Larven unterbrechen beim Fressen die Leitungsbahnen, die den Saftstrom im Baum ermöglichen.

Weiteres zum Thema Wald unter www.adenau.wald-rlp.de