Bürgerfahrten in die belgische Partnergemeinde von Bad Neuenahr-Ahrweiler

BAD NEUENAHR-AHRWEILER. Viele schöne Eindrücke hinterließen die zwei Bürgerfahrten in die belgische Partnergemeinde Brasschaat bei den Mitreisenden aus der Kreisstadt.

Die beiden samstäglichen Ausflugs-Touren standen unter der Leitung von Wolfgang Horrmann, dem Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees von Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Höhepunkt der ersten Fahrt war der Besuch des Plantin-Moretus-Druckereimuseums in Antwerpen. Das Museum im Herzen der Rubensstadt umfasst die ehemalige Druckerei mit den privaten Wohnräumlichkeiten der Familie Plantin und des Schwiegersohnes Moretus. Vorwiegend wurde hier die Bibel in verschiedenen Sprachen gedruckt. Moretus entwickelte in der damaligen Zeit die Druckkunst bis hin zur seriellen Fertigung. Neben den umfangreichen Druckwerken konnten hier auch Kunstwerke namhafter Künstler wie Peter Paul Rubens bewundert werden. Nach einer anschließenden fast dreistündigen Freizeit ging es zurück in die Partnergemeinde.

Die zweite Fahrt führte nach Kalmthout, wo die Teilnehmer eine 200 Jahre alte Parkanlage mit altem Baumbestand, großer Pflanzenvielfalt und liebevollen Gartenensembles entdecken konnten. Die Schönheiten der Natur in der Kombination mit dem guten Wetter erfreuten alle Teilnehmer. Anschließend ging es zurück nach Brasschaat zum Pralinenkauf und einer kleinen Wanderung durch die Parkanlage zum Schloss von Brasschaat. Zusammen mit der Gastfreundschaft der belgischen Partner - dem freundlichen Empfang in dem von einem Inklusionsprojekt geführten Ausflugslokal Perron Noord am Flugplatz von Brasschaat sowie einem Menü im Dennenhof - konnten die Teilnehmer bei ihrer nächtlichen Ankunft in der Kreisstadt auf zwei rundum gelungene Tagesausflüge zurückschauen. Besonderer Dank für das gute Gelingen gilt wieder dem Partnerschaftskomitee von Brasschaat mit seiner Vorsitzenden Carina Verster-Rotthier.

Kontakte zwischen der Gemeinde Brasschaat und Bad Neuenahr-Ahrweiler bestehen seit 35 Jahren. Bürgerfahrten sind ein Teil der vielen gemeinsamen Aktivitäten, die von den beiden Partnerschaftskomitees für die Bürger ihrer Städte organisiert werden.