Weltkiregsbombe in Bad Neuenahr

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Weltkriegsbombe von Ahrweiler wurde am Sonntagmittag entschärft. Die Polizei hat den gesperrten Bereich wieder freigegeben. Die Ereignisse zum Nachlesen im Blog.

Ab acht Uhr am Sonntagmorgen galt für alle Anwohner ein Einfuhrverbot in den Evakuierungsbereich. Eine Stunde später mussten dann alle Personen den Bereich verlassen haben. Den Betroffenen stand die Turnhalle der Aloisius-Grundschule an der Blankartstraße und eine Turnhalle des Calvarienbergs zur Verfügung. Danach erfolgte die Kontrolle der Häuser des Evakuierungsbereiches durch die Einsatzkräfte von Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr – mit der Freigabe für den Kampfmittelräumdienst. Dann konnte die Bombenentschärfung beginnen.

Die Bilder der Bombenentschärfung in Ahrweiler Foto: Martin Gausmann

Foto: Martin Gausmann Die Bombe nach der Entschärfung.

Foto: Martin Gausmann

Foto: Martin Gausmann



Foto: Martin Gausmann

Foto: Martin Gausmann

Foto: Martin Gausmann

Foto: Martin Gausmann



Foto: Martin Gausmann

Foto: Martin Gausmann

Foto: Martin Gausmann

Foto: Martin Gausmann



Foto: Martin Gausmann

Foto: Martin Gausmann

Foto: Martin Gausmann

Foto: Marion Monreal



Foto: Günther Schmitt

Foto: Martin Gausmann

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt



Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt



Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Foto: Günther Schmitt

Um 12.15 Uhr folgte dann die Entwarnung: Die Fünf-Zentner-Bombe wurde erfolgreich entschärft. Der General-Anzeiger war während der Evakuierungsmaßnahme sowie der Entschärfung in Ahrweiler vor Ort und berichtete über die Ereignisse via Live-Ticker. Hier gibt es die Ereignisse noch einmal zum Nachlesen: