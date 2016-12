Eifel in Wort und Bild

Der Laacher See hat viele Gesichter. So kann er sich im Sommer zeigen. Foto: Hans Jürgen Sittig

23.12.2016 KREIS AHRWEILER. Hans Jürgen Sittig hat die berührende Eifel-Landschaft ausgeleuchtet.

„Die Eifel für das ganze Jahr – Bilder für alle Tage“, dieses Versprechen des Autoren und Fotografen Hans Jürgen Sittig ist wörtlich zu nehmen. Tatsächlich bietet er in seinem jüngsten beim Verlag Regionalia erschienen Foto-Buch für jeden Tag eine stimmungsvolle Impression, ganzseitig, mit Tagesangabe und begleitet von einigen Zeilen aus Deutschlands Dichter-Reihen.

Die Farben zeitbedingter Witterung färben den herrlich bebilderten Jahreslauf ein. Der Januar bringt Schnee auf filigranen Samenständen vor blauem Himmel, grünblaue Tannen, weiß überlagert und immer wieder Spuren im gefrorenen Element. Der Februar schaut in den Zauberwald, auf Abendrotglühen und bunte Karnevalsjecken. Im März ahnt man unterm aufgekratzten Firmament mit rötlich beschienenem Trockengras und Grün dazwischen das Kommende: „Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick“, lauten dazu Goethes Worte aus Faust I.

Der gebürtige Mayener Sittig, heute wohnhaft in Neunkirchen bei Daun, entdeckte als Student die Freude am Fotografieren und Schreiben. Als Fotograf und Reiseschriftsteller belieferte er zahlreiche Magazine, veröffentlichte Fotokalender, Bildbände und einen Gedichtband. Im Vorwort der Neuerscheinung schreibt er: „Ich bin glücklich, Sie auf meine neue Bilderreise durch meine wunderbare Ur-Heimat Eifel mitnehmen zu können.“ Die Freude springt auf den Betrachter über, sobald er in den Bilderreigen eintaucht.

Da lockt der April mit Feldern in Grün, Braun und Gelb, Mendiger Ausblick und Ahrgewässer. Maienzeit ist Wiesenzeit, in der Löwenzahn die Füße kitzelt und Fachwerk von Ahrweiler und Monreal im schönsten Lichte steht. Juni hat Wegkreuze und Weite im Gepäck, die Olbrück hinter Margeriten, Monschau mit der glitzernden Rur.

Und so geht es fort mit wahrer Pracht von Bächen, Bäumen, den Wassern des Laacher Sees und Wolkenspiegelungen im Weinfelder Maar, mit Pflanzen in Fülle, Kühen, Katzen und einigen Menschen, mit fröhlichen und geradezu mystischen Ansichten. Die Eifel, ihre Schönheit und Verschiedenheit, wie in diesem Buch ausgeleuchtet, lässt nicht nur Sittigs Herz höher schlagen.

Der Bildband (ISBN: 9783955402822) hat 372 Seiten und einen festen Einband. Er kostet im Buchhandel, beim Regionalia Verlag und im Internet 19,95 Euro. (Hildegard Ginzler)