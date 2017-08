Ausbildung im Kreis Ahrweiler

KREIS AHRWEILER. Viele Lehrstellen im Kreis bleiben offen, Firmen liegen keine geeigneten oder gar keine Bewerbungen vor. Industrie- und Handelskammer und Kreishandwerkerschaft steuern mit Angeboten zur Berufsorientierung in den Schulen gegen. Manche Unternehmen buhlen mit Boni und Dienstwagen um Azubis.

Die Wirtschaft in Deutschland läuft gut. Es werden immer mehr Jobs geschaffen, und auch Lehrstellen gibt es viele. Aber oft fehlen die geeigneten Bewerber. Auch im Kreis Ahrweiler. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz hat reagiert und im Kreis unter anderem 53 Patenschaften zwischen Schulen und Betrieben initiiert, um Schülern früh Berufsorientierung zu bieten. Und: Die Kreishandwerkerschaft Ahrweiler beteiligt sich an allen Berufsorientierungsveranstaltungen an den Schulen.

Jeder dritte Betrieb in Deutschland kann seine angebotenen Ausbildungsplätze nicht besetzen. Vor zehn Jahren fand nur jedes achte Unternehmen keine Azubis. Eric Schweitzer von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK): „Die Lage war für die Unternehmen noch nie so dramatisch wie jetzt.“ Knapp ein Viertel der Betriebe, deutschlandweit fast 14 000, hat überhaupt keine Bewerbungen bekommen.

Der Hauptgrund für den Azubi-Mangel sind niedrige Geburtenzahlen. Ein Schülerjahrgang in Deutschland ist aktuell um 120 000 junge Menschen kleiner als vor zehn Jahren. Außerdem: Immer mehr Schulabgänger beginnen statt einer Ausbildung ein Studium. Laut DIHK klagen viele Betriebe auch darüber, dass die Kenntnisse der Schulabgänger in Deutsch und Mathematik schlechter sind als in den Vorjahren. Viele Jugendliche sind nach Einschätzung der Firmen auch nicht reif genug, um eine Ausbildung zu beginnen.

Rechtschreibschwächen und keine Disziplin

„Viele Unternehmen haben sich aufgrund des Fachkräftemangels auch auf leistungsschwächere Bewerber eingestellt“, teilte die IHK Koblenz auf GA-Anfrage mit. Die Betriebe reagierten mit innerbetrieblicher Nachhilfe und hätten erkannt, dass sie rückläufigen Bewerberquoten mit besserem Ausbildungsmarketing, Angeboten zu Auslandsaufenthalten, Praktika und Schulkooperationen begegnen müssten.

Allein im Kreis Ahrweiler hat die IHK Koblenz beispielsweise 53 Patenschaften zwischen Schulen und Betrieben initiiert, um Schülern frühzeitig und praxisnah Berufsorientierung zu bieten. Bernhard Meiser, Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung bei der IHK Koblenz, zu auffallenden Schwächen der Schulabgänger: „Einige Betriebe beklagen Schwächen beim mündlichen und schriftlichen Ausdrucksvermögen sowie bei den Rechenfertigkeiten. Die Einschätzung der Ausbildungsreife stellt sich insgesamt je nach Branche unterschiedlich dar. Leider melden uns in den letzten Jahren Betriebe zunehmend Schwächen bei der Belastbarkeit, der Disziplin und der Leistungsbereitschaft der Jugendlichen.“

Mit Angeboten wie „Fit in die Lehre“ unterstütze die Kammer die Unternehmen und Schulabgänger. Das Programm helfe Berufsanfängern, den Übergang von der Schule in den Beruf zu meistern. Neben den Basisqualifikationen (Deutsch und Mathematik) würden auch wichtige Schlüsselkompetenzen wie Team- und Konfliktfähigkeit, Sorgfalt, Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative vermittelt. Auf die Frage, ob denn bei Bewerbern besondere Stärken aufgefallen seien, antwortete Meiser: „Es sind keine aufgefallen.“

Metall- und Elektroberufe sind beliebt

Bei den Bewerbungen der Schulabgänger im Kreis Ahrweiler waren vor allem Metall- und Elektroberufe sowie Industriekaufmann stark gefragt. Berufe in den Branchen IT/Nahrung und Genuss wurden indes nur selten gewählt. Aktuell bilden Handwerksbetriebe im Kreis etwa 670 Azubis aus. „Durch alle Gewerke hindurch“, berichtete die Handwerkskammer. Dort blickt man mit Zuversicht in die Zukunft. Insgesamt gebe es beim Handwerk in Rheinland-Pfalz einen Zuwachs von rund zehn Prozent. Lediglich 67 unbesetzte Lehrstellen gebe es derzeit.

Was die Bewerber angehe, so verzeichne die Handwerkskammer steigende Zahlen bei den Abiturienten und Studienabbrechern. „Auch gelingt die Integration von Migranten in Ausbildung im Bereich des Handwerks zunehmend“, teilte die Kammer auf GA-Anfrage mit. Zurückhaltend äußerte sich die Handwerkskammer zum Bildungsniveau der Auszubildenden: „Unsere Klientel ist ausgesprochen vielschichtig, und so sind auch die Leistungsprofile sehr unterschiedlich. Dies bedeutet, dass sich die Betriebe auf ihre Auszubildenden ganz individuell einstellen müssen und dies auch tun.“

Ausbildung sei von zentraler Bedeutung, um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Um Schülern und Eltern die Möglichkeiten und Chancen näherzubringen, beteilige sich beispielsweise die Kreishandwerkerschaft Ahrweiler an allen Berufsorientierungsveranstaltungen an den Schulen im Kreis. Viele Berufe stünden eben nicht so im Fokus der Jugendlichen, und da sei es wichtig, über diese Branchen zu informieren. „Wir wissen um die Herausforderungen, die der Arbeitsmarkt insgesamt bereithält, arbeiten ständig daran, innovativ die Ausbildungsqualität zu erhalten und zu verbessern“, erklärte die Kreishandwerkerschaft.

Firmen setzen auf finanzielle Anreize

Nicht wenige Betriebe kommen ihren Azubis längst mit attraktiveren Arbeitsbedingungen zusätzlich entgegen, gewähren etwa mehr Urlaubstage. So setzt knapp jede zehnte Firma auf materielle oder finanzielle Anreize. 40 Prozent der Betriebe bieten Auszubildenden eine Vergütung, die über der des Tarifvertrags für die Branche liegt. In vielen Firmen gibt es darüber hinaus Bonuszahlungen – bei guten Noten, als Büchergeld, für Klassenfahrten, Business-Outfits und Fitnessstudio-Mitgliedschaften.

Zudem fördert mehr als die Hälfte der Betriebe, die auf solche „Goodies“ zurückgreifen, die Mobilität. Im Kreis Ahrweiler hat beispielsweise ein Hotelier seinem Azubi einen Dienstwagen zur Verfügung gestellt, den der Lehrling auch nach Feierabend nutzen darf.

Diejenigen, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, können grundsätzlich durchaus entspannt in die Zukunft schauen: Eine große Mehrheit der Betriebe übernimmt ihre Lehrlinge. Vermutlich wird das auch bei Maximilian Freudenberg so sein. Er absolviert in Ahrweiler eine Bäckerlehre – als einer von insgesamt nur 13 Bäcker-Azubis im gesamten Kreis Ahrweiler. Früh aufstehen macht Freudenberg nach eigenem Bekunden nichts aus.

Im Gastgewerbe sind die Übernahmen indes traditionell geringer als in anderen Branchen. Aber auch hier ist die Bereitschaft zur Festanstellung deutlich gestiegen. 54 Prozent der Betriebe in Deutschland wollen inzwischen alle Azubis übernehmen. Diese Entwicklung unterstreicht, dass auch hier Fachkräfte Mangelware sind. Das verschärft sich auch dadurch, dass ausgebildete Kräfte häufig erst einmal im Wortsinn „das Weite suchen“, um ihr Glück in der Ferne zu finden. Für den stark vom Tourismus lebenden Kreis Ahrweiler gilt: In Hotellerie und Gastronomie hat sich die Zahl der Ausbildungsverhältnisse in den vergangenen zehn Jahren halbiert. In keinem anderen Bereich ist die Situation so gravierend.