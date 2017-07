Der 750.000. Museumsgast

AHRWEILER. Weit öffnen sich die 25 Tonnen schweren atombombensicheren Tore, um den 750.000. Museumsgast auf gut 200 Metern in eine unterirdische Welt, die einst strengster Geheimhaltung unterlag, einzuladen.

Dort, wo zur ersten Nato-Übung Fallex 66 die Regierungsmitglieder übungshalber in den Dritten Weltkrieg einzogen, tummeln sich heute die Besucher. Seit 2008 ist der Regierungsbunker, der sich unter den Weinbergen auf 17 Kilometern Länge von Ahrweiler nach Dernau erstreckte und dessen Planung bis ins Jahr 1950 zurückreicht, zu einem Museum mit Originalgegenständen am Originalschauplatz geworden.

Und noch heute kehren Dinge zu ihm zurück. „Das THW Leverkusen gibt uns demnächst einen großen Kochtopf zurück“, so Museumsleiterin Heike Hollunder, „eine Dauerleihgabe des Deutschen Historischen Museums in Berlin ist beispielsweise der Friseurtisch.“

Keiner konnte ahnen, selbst die Befürworter nicht, dass dieses Kapitel deutscher Geschichte, das Teil eines weltweiten Drohszenarios der Supermächte in Ost und West war, nach seinem Rückbau einmal Jung und Alt aus aller Welt derart in seinen Bann ziehen wird. Und das Besondere des Museums: Es wird von einem Verein als Träger geführt, dem Heimatverein Alt Ahrweiler um Wilbert Herschbach.

Besuch im Regierungsbunker Ahrweiler Foto: Angelika Praus Gästeführer Johannes Jung führt Kinder, Eltern und Großeltern durch den Bunker.

Foto: Angelika Praus Eingang in die Unterwelt: Zu Besuch im Ahrweiler Regierungsbunker.

Foto: Angelika Praus Erinnert an eine Jugendherberge - oder die Bundeswehrzeit: Schlafzimmer mit zwei Doppelstockbetten.

Foto: Angelika Praus Besonderer Luxus: Ein Einzelzimmer für den Bundeskanzler.

Foto: Angelika Praus Ein Hingucker - nicht nur für barbieverliebte Mädchen: Die pinkfarbene Couchgarnitur im Besprechungszimmer des Bundespräsidenten.

Foto: Angelika Praus Für den Notfall: Megaphon und Kerzen...

Foto: Angelika Praus Für Jungs besonders spannend: Gästeführer Johannes Jung erklärt die Aufgaben der Werkfeuerwehr und die besonderen Gefahrenlagen im Bunker.

Foto: Angelika Praus Medizinische Versorgung: In den vier kleinen Krankenhäusern konnten auch Operationen durchgeführt werden - sogar Geburtshilfe wäre möglich gewesen.

Foto: Angelika Praus Zahnschmerzen? Kein Problem. Auch unter der Erde konnten Zähne gezogen werden.

Foto: Angelika Praus Ein Strahlungsmessgerät in der Dekontaminationsanlage.

Foto: Angelika Praus Fernschreiber, soweit das Auge reicht.

Foto: Angelika Praus Fernschreiber und Kryptogerät zur Übermittlung von (geheimen) Nachrichten.

Foto: Angelika Praus Was verbirgt sich wohl in dem Karton?

Foto: Angelika Praus EPA: Die Ein-Mann-Packung konnte zur Not auch kalt gegessen werden.

Foto: Angelika Praus "Unkaputtbar": Geschirr aus Melamin.

Foto: Angelika Praus Verbindung zur Außenwelt: Das Fernseh- und Hörfunkstudio im Regierungsbunker.

Foto: Angelika Praus Ein Mal Herr über den Bunker sein: in der Kommandozentrale.

Foto: Angelika Praus Bürokratie unter der Erde.

Foto: Angelika Praus Aktentasche vom "Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz".

Foto: Angelika Praus Körperpflege: Waschraum mit fünf Waschbecken und Duschen.

Foto: Angelika Praus Autogramm von Joseph Beuys: In Anglerweste und Filzhut war Beuys am 4. April 1981 zu einer angekündigten Demonstration gegen den NATO-Doppelbeschluss am Regierungsbunker erschienen. Als Beuys bei der Gelegenheit auf das Metallschild den Satz: „Dies ist nicht mein Bunker“ schreibt, schreibt der Leiter der Dienststelle Marienthal, Ernst Walker, daneben: „Stimmt!“. Und unterschreibt mit seinem Namen.

„Ich erinnere mich gut, als es hieß 'Dann macht Ihr mal alle zwei bis drei Wochen auf, dann kommen wohl 20 Besucher. Hängt alle 200 Meter eine Glühbirne auf. Das reicht'.“ Heute sind 40 Gästeführer täglich beschäftigt, „was den Betrieb zu einem Wirtschaftsfaktor und zu einem touristischen Leuchtturm macht“, sagt Bürgermeister Guido Orthen.

Die Erfolgsstory mündet gestern in der zehnten Saison mit dem 750.000. Besucher. Erstmals kommen die „Jubilare“ aus der Region: Sabine und Bernd Kreuzberg aus Dernau mit ihrer Tochter Lena (10).

Foto: Martin Gausmann Der Dernauer Familie Kreuzberg (rechts, Mitte) gratulierten Heike Hollunder (v.l.), Andreas Wittpohl, Wilbert Herschbach und Guido Orthen.

Das regnerische Sommerferienwetter nutzen sie für Highlights in der Umgebung: Am Vortag ging es mit dem Kombiticket in die nahe Römervilla – und jetzt in den Bunker. Beide Museen liegen am Silberberg und haben zusammen jährlich mehr als 100.000 Besucher, insgesamt seit den Eröffnungen in 1993 und 2008 knapp 1,5 Millionen.

Meisterwerk der Region

Kreuzbergs kennen die zugemauerten Spuren des geheimsten Bauwerks der Republik aus ihrer Arbeit im Dernauer Weinberg. Und Bernd Kreuzberg, der von Orthen, Ahrtal-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Wittpohl, Hollunder und Herschbach mit Sekt, einem Buch, Ahrthermen-Karten und einem Präsentkorb überrascht wird, betont: „Ich hatte mich im Bunker als Schreiner beworben.“

Während „die Gruppe mit den grünen Chips“ zur Führung hereingerufen wird, kreist ein Hubschrauber über den Köpfen. Die Gäste aus Holland, Belgien und der gesamten Republik wissen nicht, dass es der Spritz-Heli ist, der den Winzern hilft. Neugierig sind sie auch, auf wen sich da die Kameras richten.

Dabei steht der Bunker, der 2009 den „Europa Nostra Award“ erhielt und einer der „Meisterwerke der Region“ ist, ständig im Rampenlicht. Bundespräsident Horst Köhler kommt gleich 2008, 2013 besichtigten der amerikanische Astronaut John Lynch Philipps und der russische Kosmonaut Juri Gidzenko die Stätte. Günther Wetzel berichtet dort schon zwei Mal über seine spektakuläre Flucht mit dem Heißluftballon aus der DDR. Übrigens macht Bully Herbig daraus einen Film.

Foto: Martin Gausmann 2009 traten die „Harvard Krokodiloes“ der amerikanischen Vorzeige-Uni im Bunker auf.

Ob „New York Times“, die japanische „Yomiuri Shimbun“-Zeitung mit einer Zwölf-Millionen-Auflage täglich, „The Weekend Australian“: Sie alle waren ebenso am Bunker interessiert wie TV-Journalisten. Immer am Start bei den Dreharbeiten als Interviewpartner sind die Zeitzeugen wie Ex-Mitarbeiter oder Nato-Übungsteilnehmer. Von den jährlich rund 80.000 Besuchern sind 10.000 junge Menschen, für die es besondere Führungen gibt. Ausstellungen, Vorträge oder Buchvorstellungen ergänzen das Programm. „2018, im Jubiläumsjahr, machen wir die 800 000 voll, spätestens im Frühjahr“, freut sich Hollunder.