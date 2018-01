„Lyra“ Walporzheim zieht Bilanz

WALPORZHEIM. Edgar Flohe hat den „Lyra“-Vorsitzenden Bernd Kohlhaas zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Gründe seien Kohlhaas’ 30-jährige Tätigkeit an der Spitze des Vereins sowie sein unermüdlicher Einsatz für den Männergesangverein.

Von Andrea Simons, 21.01.2018

Zum Auftakt der Jahreshauptversammlung hatte Kohlhaas die Ehrenmitglieder und die Sänger in der Alten Schule, die dem Chor auch als Probenort dient, begrüßt. Als eifrigste Besucher der 45 Proben im vergangenen Jahr wurden Winfried Ley, Heinz Ring, Günter Knieps, Werner Schreier, Werner Kohlhaas, Theo Monreal, Edmund Flohe, Edgar Flohe und Reiner Gegg geehrt.

Auf die zahlreichen Aktivitäten der Chorgemeinschaft Ahrweiler-Walporzheim im Jahr 2017 blickte Edgar Flohe zurück: das Patronatsfest und die Auftritte zur Eröffnung der Weinfeste in Ahrweiler und Walporzheim, mehrere Konzerte, Maiansingen, Ständchen zu Goldhochzeiten und Gratulationen zu weiteren besonderen Anlässen und Festen. Die „Lyra“ richtete in 2017 auch wieder das Sommerfest mit der mittlerweile traditionellen Raritätenweinprobe am Walporzheimer Backes sowie die Nikolaus-Wanderung zum Steintalskopf aus, die ab 2018 vom neu gegründeten „Freundeskreis der Kapelle Sankt Josef Walporzheim“ übernommen wird.

Die Sänger waren sich einig, dass dieser „Kapellenverein“ seit seiner Gründung im vergangenen April einiges für Walporzheim auf den Weg gebracht habe. Weil sie den jungen Verein unterstützen möchten, beschlossen sie diesen mit 300 Euro zu bedenken. Die Spende überreichte Kohlhaas an den Vorsitzenden des Kapellenvereins, Werner Schüller, und dessen Stellvertreter Edgar Flohe. Geordnete Kassenverhältnisse bescheinigten zudem die für 2018 wiedergewählten Kassenprüfer Markus Schimming und Günter Knieps dem „Lyra“-Kassierer Theo Monreal. Nach einer Terminvorschau rundete eine Tombola den geselligen Abend ab.