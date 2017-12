Auf Supermarkt-Parkplatz

Mit seinem Gehstock verletzte der Beifahrer den anderen Autofahrer am Kopf.

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Ahrweiler wurde ein Mann am Wochenende handgreiflich. Mit seinem Gehstock schlug er auf den Fahrer des beim Unfall beschädigten PKW ein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.12.2017

Die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler war am Wochenende gleich zu mehreren Verkehrsunfällen auf Supermarktparkplätzen ausgerückt. Auf dem Parkplatz des Hit-Marktes in Ahrweiler wurde dabei ein Beifahrer sogar handgreiflich.

Der Mann hatte auf dem Parkplatz zusehen müssen, wie das Auto in dem er saß einen Unfall verursachte. Danach attackierte er den Fahrer des beschädigten Fahrzeuges mit seinem Gehstock. Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen gefährlicher Körpverletzung.

Auf dem Parkplatz des Netto-Marktes meldete ein Autofahrer eine Beschädigung durch einen Einkaufswagen.