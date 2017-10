Musiker aus Heimersheim

BAD NEUENAHR. Die Cäcilienchöre Heimersheim haben ein umjubeltes Gastspiel in der Konzerthalle des Kurparks gespielt. Mit ihrem Mix aus verschiedenen Musikgenres sorgten sie für Begeisterungsstürme.

Von Sebastian Kirschner, 31.10.2017

Vor ausverkauftem Haus haben die Cäcilienchöre Heimersheim unter der Leitung von Ekaterina Londarenko für Begeisterungsstürme gesorgt. Mit einem abwechslungsreichen Programm zwischen moderner Chorliteratur, Musical und Pop-Hits blieb kein Zuhörerherz unberührt und die engagierten Sänger auf der Bühne zu erleben, brachte das Publikum immer wieder zu neuen Begeisterungshöhen. Vom kleinen Gitarristen bis hin zur Rampensau à la Freddy Mercury bot Heimersheim alles auf, was es sangestechnisch zu bieten hatte.

Den Anfang machten in der Konzerthalle des Bad Neuenahrer Kurparks die Nachwuchssänger des Kinderchores. Unter Begleitung des Gitarrenspiels von Henrik Maurer zogen die Kleinen und Kleinsten unter Klatschmarsch in die Halle ein. Neben ihrer Sangeskunst überzeugten die kleinen Künstler auch mit einer auf jedes Stück abgestimmten Choreographie. „Wir werden immer größer“ besang nicht nur das Wachsen, sondern aus der Hocke ging es mit gestrecktem Körper so hoch, wie die Kinder greifen konnten. Gegen volle Busse und Straßenmief wurde mit dem „Fahrradlied“ angesungen.

Zu „Lieder wollen Brücken bauen“ von Rolf Zuckowski bildete sich eine große Menschenkette auf der Bühne. Als Zugabe sangen die Nachwuchskünstler die Singübung „Schenkel, Bauch“, welche mit ihren zahlreichen Schenkelklopfern und hochakrobatischen Verrenkungen für großen Spaß sorgte. Dieser sollte auch mit dem Männerprojektchor nicht abbrechen, den die Chorgemeinschaft vor einem halben Jahr ins Leben gerufen hat. „Die stattlichen Jungs“, wie sie Vorsitzender Willi Schneider ankündigte, präsentierten eine ruhige Version des Pophits „Angels“ von Robbie Williams. Zum Queen-Klassiker „Somebody to love“ aus der Feder Freddy Mercurys schlug die Stunde von Bastian Strack und Heinrich Sommer. Über dem klanglichen Fundament ihrer Sangeskollegen warfen sie sich die Solo-Bälle immer wieder aufs Neue zu. Mit „Zieh die Schuhe aus“ erinnerten die Männer an einen früh verstorbenen deutschen Entertainer: Roger Cicero.

Der traditionelle Männerchor überzeugte mit einer deutschen Fassung des Monty Python-Satireliedes „Always Look on the Bright Side of Live“ und bewies mit „As Time Goes By“ Standfestigkeit auch in der englischen Sprache. Mit Leonard Bernsteins „Tonight“ aus dessen Musical „West Side Story“ und dem Spiritual „Niemals vergess ich den Tag“ von Rudolf Desch knüpften die Männer an ein Programm an, welches sie schon vor 25 Jahren gesungen haben. Wenn die Chorgemeinschaft auftrat, war auf der Bühne fast kein Platz mehr. Männer und Frauen gemeinsam sangen das moderne Chorlied „Auf den Flügeln der Liebe“ von Bernd Stallmann, die Filmmusik „The Shadow of your Smile“ und ein Arrangement des „König der Löwen“-Hits „Hakuna Matata“, die zwischen Spannung und Swing changierte. Zu Herbert Grönemeyers „Der Weg“ wurde es mucksmäuschenstill im Saal. Nach dem letzten Ton hielt das Publikum eine Weile die Luft an, bevor in seinen gewohnten lauten Beifall ausbrach. Zum Finale sangen alle Chöre gemeinsam den „Earth Song“ von Michael Jackson vor verdunkelter Konzerthalle. Nach dem großen Schlussapplaus durfte eine Zugabe natürlich nicht fehlen.