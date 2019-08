Streit in Ahrweiler um Rindertransporte

Der Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, hatte jüngst im General-Anzeiger erklärt: „Der Schutz unserer Tiere darf nicht an den Außengrenzen der EU enden.“ Er forderte ein Verbot von Rinder-Exporten in Hochrisikostaaten. Wegen des Beschlusses des Oberverwaltungsgerichtes Koblenz, nach dem Amtsveterinäre auch bei tierschutzrechtlichen Bedenken Atteste für den Transport von Rindern in Drittstaaten ausstellen müssen, hatte sich Landrat Jürgen Pföhler jetzt an die zuständigen Ministerien gewandt. Es solle eine klare Erlasslage geschaffen und die Abfertigung von Exporten lebender Rinder aus Rheinland-Pfalz in bestimmte Länder untersagt werden. Das betreffe jene Staaten, in denen der tierschutzgerechte Umgang mit den Rindern beim Transport, während der Haltung und beim Schlachten nicht nachprüfbar ist.