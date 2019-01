BAD NEUENAHR. Das gesamte Quartier an der Osteinfahrt der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler wird neu gestaltet. Rodungsarbeiten starten in wenigen Tagen.

Die Landesgartenschau 2022 lässt grüßen: Die Vorarbeiten zur Neugestaltung des Bahnhofsquartiers Bad Neuenahr starten nächste Woche. Dafür werden zunächst Rodungsarbeiten durchgeführt. Betroffen sind der Bereich des vorhandenen Parkplatzes sowie die Fläche des zukünftigen Park & Ride-Platzes. Dies teilte die Stadtverwaltung mit.

Es kommt zu Sperrungen am Parkplatz

Der eigentliche Baubeginn ist dann für April vorgesehen. Im Rahmen der Arbeiten kommt es zu vorübergehenden Sperrungen der vorhandenen Parkplätze. An anderen Punkten im Stadtgebiet stehen ebenfalls entsprechende Arbeiten an. So werden noch in dieser Woche für das neue Freizeitbad Twin Bäume gefällt. „Mit dem augenblicklichen Frostwetter und dem entsprechenden Untergrund lassen sich somit die Schäden an der Liegewiese minimieren“, so die Stadt.

Weitere Rodungsarbeiten gibt es in einem Teilbereich der Grünfläche am Apollinarisstadion. Hintergrund hierfür ist der im Rahmen der Landesgartenschau geplante Sportpark. Der Bereich des Bahnhofs bildet den östlichen Stadteingang von Bad Neuenahr. Mit dem Bau des neuen Vollanschlusses an die B 266 erhält dieser Ortseingang künftig eine stärkere Bedeutung. Wegen der Beseitigung des Bahnübergangs an der Hauptstraße wird zukünftig der von der A 61 über die B 266 kommende Verkehr mit Ziel Bad Neuenahr die dann neue Zufahrtsstraße nutzen.

Ziel der Bebauung ist die Aufwertung des Bahnhofsquartiers durch Ansiedlung von gewerblichen Nutzungen, die das Angebot im Stadtteil Bad Neuenahr ergänzen. Zudem soll die zentrale Funktion des Bahnhofsumfeldes erhöht und der urbane Charakter gestärkt werden.

Die Ampelanlage am Bahnhof kommt weg

Wesentliche Maßnahmen ist der Ausbau der Hauptstraße, die zukünftig als Baumallee gestaltet wird sowie der Bau eines Kreisels an der Einmündung zur Landgrafenstraße. Die dortige Ampel verschwindet. Außerdem erhält der Bahnhof als zentraler ÖPNV-Anbindungspunkt eine eigene Spur für Busse und einen Park & Ride Parkplatz. Der Vorplatz des Bahnhofes soll von Bäumen eingefasst sein und wird sich – so der Plan – zur Hauptstraße öffnen.