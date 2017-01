Straßenbau in Bad Neuenahr

30.01.2017 BAD NEUENAHR. Ein Fernsehteam dreht für „Mario Barth deckt auf“: Bürgerinitiativengründer Oskar Hauger berichtet über den langen Werdegang der Umgehung für Bad Neuenahr.

Wie aus heiterem Himmel kam zum Jahreswechsel vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) eine Nachricht, die die Mienen in der Kreisstadt verdüsterte: „Die Umgehung Bad Neuenahr parallel zur Heerstraße wird nicht, wie angekündigt, 2017, sondern erst 2018 fertig.“ Damit wurde der Fertigstellungstermin seit 2015 zum dritten Mal verschoben. Diesmal, weil die seit 30 Jahren bereits fertige und noch nie vom öffentlichen Verkehr genutzte Brücke im Schwertstal sanierungsbedürftig ist.

Grund für Oskar Hauger, Gründer der Bürgerinitiative (BI) „Nur 2000 Meter“, stocksauer über die schier unendliche Geschichte der Umgehung zu sein. Über die Berichterstattung auch des General-Anzeigers wurde der Private Fernsehsender RTL auf die Problematik in Bad Neuenahr aufmerksam und fand: „Das ist was für 'Mario Barth deckt auf'.“ So kam es jetzt zu einem zweiten Dreh für die Show in der Kreisstadt, denn schon das Gerangel um das Hallen- und Freizeitbad Twin hatte es am 18. November 2015 in die Sendung geschafft. So stand denn jetzt Oskar Hauger vor der Kamera und wurde von dem aus Linz stammenden Peter Schüttemeyer an der Umgehung zur Umgehung interviewt.

Da ließ Oskar Hauger kein gutes Haar an den Verantwortlichen. „1972 sind hier die Häuser für die Brücke abgerissen worden. Da könnten die Enkel der Leute von damals heute noch drin wohnen“, schimpfte Hauger, sprach von Pleiten, Pech und Pannen. So von einer Zulieferfirma, deren Konkurs die Arbeiten behinderte, von „Insekten, deren Schutz vor dem Schutz der Bürger ging“ und vom Geld, das über Jahre hinweg „für andere Zwecke verbaut wurde, nur nicht für die Entlastung der Anlieger der Heerstraße“, die die Durchfahrt von täglich mehr als 20 000 Fahrzeugen nervt.

Wobei man zur Ehrenrettung des LBM, unter dessen Federführung die Umgehung gebaut wird, aber auch erwähnen muss, dass bislang die Bausumme samt Preis für die Grundstücke in Höhe von 47,5 Millionen Euro eingehalten wurde. Darauf, dass die Brücke im Schwertstal saniert werden muss, ist jedoch der LBM auch erst im vergangenen Herbst gestoßen. Für Verzögerungen hatte zudem gesorgt, dass der Bau der Tunnel nicht wie ursprünglich geplant gleichzeitig, sondern wegen der Zuwegung nacheinander erfolgen musste und es topografische sowie geologische Probleme gab.

Der lange Weg zur Umgehung Bad Neuenahr 1971 : Beginn der Planfeststellung für den Lückenschluss.

Oktober 1990 : Ergänzendes Planfeststellungsverfahren.

März 1995 : Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen (LSV): Planfeststellung wird im Frühjahr 1995 eingeleitet.

Juni 1995 : Ministerium: Planung fertig, Verfahren beginnt in Kürze.

September 1995 : Offenlage der Baumaßnahme Dellmich-Schwertstal.

Oktober 1996 : Offenlage der überarbeiteten Planung.

Oktober 1999 : Baurecht für den Lückenschluss der B 266 zwischen Schwertstal und Dellmich liegt vor.

November 2000 : Resolution des Stadtrates, Unterschriftenaktion der Bürgerinitiative Heerstraße.

Februar 2005 : Ministerium Wirtschaft und Verkehr: Maßgeblich für die Finanzierung ist die vorrangige Einstufung im Fünfjahresplan sowie gleichzeitig ausreichende Mittelausstattung durch den Bund.

Juni 2006 : Ortsbesichtigung der B 266 mit Vertretern des Ministeriums.

Oktober 2006 : Fünfjahresplan ist noch nicht abschließend beraten. Laufende Maßnahmen müssen zuerst abgeschlossen werden, bevor neue angegangen werden. Frühestens 2008 können neue Projekte begonnen werden.

Februar 2009 : Spatenstich für den Ausbau der B 266. Aufgrund der Gesamtlänge von rund 1,8 Kilometern und der aufwendigen Bauwerke (108 Meter lange Brücke sowie zwei Tunnelbauwerke) soll der Neubau der Ortsumgehung Bad Neuenahr in mehreren Abschnitten umgesetzt werden.

2010 : Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt, dem Überführungsbauwerk der vierstreifigen Umgehungsstraße über die Stadtstraße „Im Dellmich“, werden abgeschlossen.

2010 bis 2012 : Die 445 Meter lange und bis zu sieben Meter hohe bergseitige Stützwand zwischen dem zukünftigen Tunnel „Bergstraße“ und dem Bauende bei der Stadtstraße „Im Schwertstal“ wurde gebaut.

2013 und 2014 : Die Bauarbeiten am Tunnel „Bergstraße“ wurden Ende 2013, am Tunnel „Im Muckental“ sowie den beiden zwischen den Tunneln liegenden Stützwänden Ende 2014 abgeschlossen.

2014 bis 2016 : Seit Dezember 2014 wurde parallel auch an den beiden großen Stützwänden zwischen der Brücke „Im Dellmich“ und dem Tunnel „Im Muckental“ gearbeitet. Diese bis zu 9,80 Meter hohen Stützwände wurden im Sommer 2016 fertig, ebenso wie die Lärmschutzwände.

2016 : Im September 2016 haben die Erd- und Straßenbauarbeiten begonnen.

2017 : Ab Anfang 2017 sollen auch sicherheitstechnische Ausstattungen der beiden Tunnelbauwerke ausgeführt werden. Im Anschluss daran folgt die Straßenausstattung (Beschilderung, Markierung, Schutzplanken) auf den verbleibenden Teilstücken. Es folgt die Sanierung der Brücke im Schwerts᠆tal nebst Anbau der Lärmschutzwände.

2018: Voraussichtliche Fertigstellung, wenn nichts Weiteres dazwischen kommt.

Der 83-jährige Hauger zeigte indes kein Verständnis dafür, „dass die, die 2008 alle beim ersten Spatenstich dabei waren, sich seitdem nicht mehr haben blicken lassen. Aber die wissen bestimmt warum“.

Einen Sendetermin für den Fernsehbeitrag mit BI-Gründer Hauger, der als Sitzungspräsident des SC 07 in Bad Neuenahr schon zu Lebzeiten zur Legende wurde, gibt es nach Auskunft des Kamerateams noch nicht. (Günther Schmitt)