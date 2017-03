Arbeitslosigkeit an der Ahr

An Rhein und Ahr wartet man auf den Frühling. Dann werden in der Gastronomie wieder mehr Jobs gebraucht.

Kreis Ahrweiler. Im Februar ist die Arbeitslosenzahl an Rhein und Sieg saisonbedingt leicht angestiegen. Nun warten die Menschen auf die Ausflügler.

Erste Entspannungstendenzen künden auch am Arbeitsmarkt vom ersehnten Frühling: Ende Februar zählen die Statistiker der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen im Landkreis Ahrweiler 3072 arbeitslose Menschen. Das sind zwar 69 mehr als vier Wochen zuvor, aber 158 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg von 4,4 auf 4,5 Prozent. Im Februar 2016 lag sie bei 4,8 Prozent.

Unterschiedlich betroffen sind die beiden Rechtskreise des Sozialgesetzbuches (SGB), die die Arbeitslosigkeit regeln. So stiegen die Werte im Rechtskreis SGB III, also bei jenen Menschen, die meist noch nicht länger als ein Jahr arbeitslos sind und zur Gemeinschaft der Arbeitslosenversicherung gehören, in den vergangenen vier Wochen auf 1444 an. Damit sind 50 Menschen mehr gemeldet als vor einem Jahr. 1628 arbeitslose Frauen und Männer sind derzeit dem SGB II (Hartz IV) angewiesen und werden vom Jobcenter betreut – vor einem Monat waren es noch 57 weniger.

Bei näherer Betrachtung muss allerdings eine rechtliche Änderung beachtet werden, die zum 1. Januar wirksam wurde: Seitdem werden so genannte Aufstocker, deren Arbeitslosengeld-I-Anspruch so niedrig ist, dass sie zusätzlich noch Grundsicherung beziehen, nicht mehr dem SGB II, sondern dem SGB III zugeordnet. Dies führt zu einer Verschiebung von einem in den anderen Rechtskreis, wirkt sich aber auf die Gesamtzahl der Arbeitslosen nicht aus. Bewegung gibt es auch auf dem Stellenmarkt. 221 offene Stellen wurden dem Arbeitgeberservice im Februar gemeldet. Damit liegen der Agentur zurzeit aus dem Landkreis 868 Stellenangebote vor. Das sind immerhin 259 mehr als im Vorjahr.

Rein saisonbedingte Einflüsse prägen für Agenturleiterin Ulrike Mohrs die aktuelle Entwicklung: „Es war in den vergangenen Wochen sehr kalt, nun melden sich zaghaft erste Frühlingsboten – das spiegelt sich in den Tendenzen auf dem Arbeits- und dem Stellenmarkt wider.“ Unabhängig davon dürften aber weite Teile der an Rhein und Ahr stark vertretenen Hotel- und Gastronomiebranche spätestens zu Ostern wieder zum Normalbetrieb zurückkehren und somit den „Wintermodus“ verlassen.