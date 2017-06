Freizeit im Kreis Ahrweiler

Der Laacher See ist eines der beliebten Badegewässer in der Eifel.

KREIS AHRWEILER. Landesuntersuchungsamt: Wasserqualität ohne Beanstandung.

Die Badesaison am Laacher See und an den Maaren der Eifel kann beginnen. Das Wasser des Laacher Sees ist nach einer Analyse des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz in seiner chemischen, physikalischen und biologischen Beschaffenheit ohne Beanstandung. Die Untersuchung hat in der vergangenen Woche bei einer Wassertemperatur von 21,8 Grad stattgefunden. Sie erfolgte gemäß den EU-Vorgaben für Badegewässer. Diese werden regelmäßig durchgeführt und von der Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz auf der Internetseite www.badeseen.rlp.de veröffentlicht.

Der Laacher See liegt im gleichnamigen Naturschutzgebiet. Er ist der größte natürliche See der deutschen Mittelgebirge. Im Süden umgibt landwirtschaftlich genutztes Gelände den See. An der Nordseite befindet sich ein Campingplatz. Nur von dort aus und nur in der Zeit von April bis Oktober dürfen Surfbretter und Segelboote starten. Zum Schutz der Natur dürfen nicht mehr als 40 Segelboote und 30 Surfer gleichzeitig aufs Wasser (Wimpelvergabe). Ein Ruder- und Tretbootverleih befindet sich in Klosternähe.

Die Badestelle ist nur über den Campingplatz zugänglich. Sie ist für Kinder und Nichtschwimmer gut geeignet. Allerdings muss man mit Wasserpflanzen rechnen.

Ohne Beanstandung ist laut Landesuntersuchungsamt auch die Wasserqualität im Waldsee Kruft unweit des Laacher Sees und im Riedener Waldsee. Gleiches gilt für das Gemündener Maar, das Pulvermaar und das Schalkenmehrener Maar. Die genannten Seen und Maare wurden vom Mainzer Umweltministerium offiziell als Badegewässer eingestuft. Daher gilt der Hinweis aus Mainz: Aus Gründen der Betriebssicherheit und der Hygiene ist an keinem der offiziellen rheinland-pfälzischen Badeseen das Mitbringen von Hunden erlaubt.