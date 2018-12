Ein kleiner Markt im Klarissenkloster

BAD NEUENAHR. Seit dem Wochenende findet wieder der Adventsbasar im Bad Neuenahrer Klarissenkloster statt. Die Klarissen aus Bad Neuenahr spenden ihren Erlös regelmäßig nach Peru.

Von Thomas Weber, 04.12.2018

Einmal mehr ist der Erlös, der auf dem Adventsbasar im Bad Neuenahrer Klarissenkloster generiert wird, für die Ärmsten bestimmt, nämlich für die Slumkinder auf dem Pinienhügel in Perus Hauptstadt Lima. Dort versorgen Hilfsorganisationen Kinder, indem sie ihnen mit der Stellung von Schuluniformen einen Zugang zu Bildung ermöglichen und dazu die Schulspeisung bezahlen, um dem Hunger der Ärmsten zu begegnen.

Der finanzielle Bedarf ist dabei enorm, waren es im vergangenen Jahr noch 450 Kinder, die die Möglichkeiten in Anspruch nehmen konnten, so ist diese Zahl aktuell auf 600 gestiegen. Hoffnung auf ein besseres Leben machte den Kindern vom Pinienhügel erst im Frühjahr dieses Jahres der Besuch des frisch gewählten neuen Staatspräsidenten Martín Vizcarra auf dem Pinienhügel. Der versprach Hilfe, ob die kommt, bleibt abzuwarten.

Aus der Idee, die Helfenden in Peru zu unterstützen, entwickelte sich der kleine, aber feine Basar, der alljährlich viele Freunde ins Klarissenkloster am Ortsrand von Bad Neuenahr lockt. Das ganze Jahr über wurde gebastelt, wurden Kerzen mit schönen Motiven und in verschiedenen Größen hergestellt, Liköre und Gesundheitssäfte aus verschiedenen Kräutern oder aber diverse Salben zubereitet.

Daneben erhielten die Klarissen wieder einiges an Spenden zum Verkauf am Basar, die Tische der Ausstellung waren zur Eröffnung am vergangenen Samstag prall gefüllt. Da wurden Plätzchen gebacken oder Nüsse angeliefert. Es gibt Spezialitäten aus vielen Ländern, in diesem Jahr beispielsweise mit Olivenöl getunkte Waffeln, es Gericht aus Lüttich, das eine neu in Bad Neuenahr lebende Ordensschwester mitbrachte und umsetzte. Handarbeiten oder hochwertige Kosmetika befinden sich unter den Spenden, die das Kloster sogar aus Japan erreichten.

Der Adventsbasar im Klarissenkloster an der Königsfelder Straße (am Abzweig zur Paradieswiese) kann noch bis zum kommenden Sonntag, 9. Dezember, besucht werden. Geöffnet ist der Basar werktags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 16.30 Uhr sowie am Sonntag von 10.45 bis 12 Uhr und von 15 bis 16.30 Uhr.