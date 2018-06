BAD NEUENAHR. Im Bereich der Hauptstraße an der Einmündung Apollinarisstraße und in Richtung Bahnübergang verlaufen die Kanalarbeiten an der Hauptstraße in Bad Neuenahr. Die Straße wird ab Montag gesperrt.

Die Kanalerneuerung in der Bad Neuenahrer Hauptstraße vom Bahnübergang Hauptstraße/Heerstraße bis zur Apollinarisstraße beginnt am Montag, 4. Juni. Im Vorfeld zu dem zur Jahresmitte startenden Großprojekt „Beseitigung des schienengleichen Bahnüberganges Hauptstraße/Heerstraße“ werden dort im ersten Projektschritt die Kanalleitungen umgelegt und erneuert.

Die Arbeiten beginnen im Bereich der Hauptstraße an der Einmündung Apollinarisstraße und verlaufen in Richtung Bahnübergang.

Ab Montag wird dieser Bereich der Hauptstraße voll gesperrt. Der Schülerverkehr läuft über den sogenannten „Gummiweg“ bis zum Wirtschaftsweg an der Berufsbildenden Schule. Die Fußgänger werden an der Baustelle vorbeigeführt.

Während dieser Maßnahme kann der Verkehr in der Hauptstraße am Bahnübergang zweispurig aufrechterhalten werden. Dort ist lediglich eine Fahrbahnverschwenkung notwendig. Trotz Ausschilderung kann es jedoch in diesen Bereichen kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Apollinarisstraße wird von der Einmündung der Ravensbergerstraße bis zum Baufeld zur Sackgasse. Die Anlieger werden gebeten, die Grundstücke über die Ravensbergerstraße und die Kreuzstraße anzufahren.

Bei Fragen zum Projekt stehen folgende Ansprechpartner der einzelnen Gewerke gerne zur Verfügung: Als Bauherr das Abwasserwerk der Stadt, 0 26 41/8 71 79, die ausführende Firma Wurzel aus Jülich unter 0 22 25/7 04 19 40 oder das zuständige Ingenieurbüro Berthold Becker GmbH, 0 26 41/91 18 90.