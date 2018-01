Konstruktion auf Bad Neuenahrer Berg

BAD NEUENAHR. Nachdem die überdimensionale Bad Neuenahrer Kerzenflamme die Böen von Orkan "Burglind" unbeschadet überstanden hat, wurde die Konstruktion von Horst Felten und den Mitgliedern des Freundeskreises Turmkerze jetzt abgebaut.

Es zeigte sich, dass Dieter Heckenbach im Vorfeld für sichere und stabile Montagemöglichkeiten gesorgt hatte. Zum Abbau standen auf dem Turm des Neuenahrer Bergs Robert Helmrich, Thomas Jovic, Udo Lindner, Jan Ritter, Oliver Rösgen, Hans-Werner Helmrich, Roman Bauer, Benedikt Bauer und Andreas Wittpohl zur Verfügung. Manfred Kressel, Georg Lindner und Hans Stenzel unterstützten ebenfalls den Abbau. Thomas Paffenholz beförderte mit seinem Geländewagen die Flammenkonstruktion durch den Wald ins Sommerquartier.

Nach dem Abbau gedachten die Helfer ihres vor einem Jahr verstorbenen langjährigen Helfers Wolfgang Thill. Er war vor seinem Tod 15 Jahre als wichtiger Helfer dabei. Für die Stärkung mit Kaffee und Brötchen nach getaner Arbeit sorgte Brigitte Blüm. Horst Felten bedankte sich bei allen für die tatkräftige Unterstützung.

Ein Dank geht an die Stadtverwaltung, die als neue Eigentümerin des Turmes in diesem Jahr für die Beleuchtung sorgte. Einwohner und Gäste der Stadt sprachen dem Initiator Horst Felten in zahlreichen Bekundungen ihre Freude und Anerkennung aus. Weit über die Grenzen der Stadt hinaus, bis nach Linz auf der anderen Rheinseite, hatte die Neuenahrer Turmkerzenflamme geleuchtet.

„Mit Sicherheit wird die Kerze im kommenden Advent wieder montiert“, bekräftigte Felten.