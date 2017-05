Badespaß zum Wochenende

In Bad Neuenahr hat am Mittwoch die Freibadsaison eröffnet.

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Während andernorts noch viele Bäder geschlossen sind, können die Wasserratten ab sofort in Bad Neuenahr sich in den kühlen Fluten erholen und austoben. Die Bonner müssen sich noch etwas gedulden.

Mittwochmittag 28 Grad Celsius in der Kreisstadt. Da passte es, dass das Ahrweiler Freibad just am bisher wärmsten Tag des Jahres seine Pforten öffnete. Seit Gründonnertag ist das Thermal-Freibad in Bad Bodendorf bereits geöffnet, Remagen hatte vor anderthalb Wochen nachgezogen.

Badespaß wird es zum Wochenende aber auch im Brohltal geben. Dort eröffnet das zwischen Kempenich und Weibern gelegene Freibad am Samstag, 20. Mai, seine Saison. Letzter im Bunde der Freibäder wird an Pfingstsamstag, 3. Juni, der Außenbereich des Bad Neuenahrer Twin sein.

Schon jetzt kann aber die Südwiese mit dem Beachvolleyballfeld genutzt werden. Zudem bieten sich in der Übergangszeit auch das Ganzjahresaußenbecken und die Sonnenterrasse schon zur Nutzung an.

Bonner müssen sich noch etwas gedulden

Zu Christi Himmelfahrt, am Donnerstag, 25. Mai, startet Bonn in die Freibadsaison. Römerbad, Melbbad, Panoramabad, Friesi, Ennertbad und der Freibadteil des Hardtbergbades öffnen ihre Pforten bis zum 3. September 2017 für Freiluftschwimmer.

Mit Öffnung der Freibäder werden die Hallenbäder geschlossen. Allerdings wird bei anhaltend schlechtem Wetter im Hardtbergbad der Badebetrieb vom Freibad in die Halle verlegt. Das liegt daran, dass mit dem vorhandenen Personal nicht parallel beide Bäderteile betrieben werden können.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise Badegäste erhalten im Internet weitere Infos in der Rubrik „Aktuelles“ auf www.bonn.de/@baeder. Auf der Unterseite zum Hardtbergbad steht zudem, welcher Schwimmbadteil jeweils geöffnet ist. Die Öffnungszeiten der Freibäder sind montags bis freitags jeweils von 6.30 bis 20 Uhr. Samstags, sonn- und feiertags öffnen die Freibäder jeweils von 11 bis 20 Uhr.

Der Eintritt kostet vier Euro für Erwachsene (ab 18 Uhr drei Euro), 2,50 Euro für Besucher von sieben bis 17 Jahren sowie Schwerbehinderte ab 50 Prozent mit amtlichem Ausweis und – sofern ohne Lichtbild – mit einem gültigen Personalausweis. Im entsprechenden Ausweis eingetragene Begleitpersonen zahlen wie Kinder unter sieben Jahren keinen Eintritt. Darüber hinaus gibt es Zehnerkarten (35/22 Euro) und 50er Karten (150/88 Euro).

Wer regelmäßig die Freibäder aufsucht, für den lohnt sich die Saisonkarte. 100 Euro zahlen Erwachsene. Für Schüler, Studenten, Auszubildende, Schwerbehinderte (50 Prozent) sowie Personen im freiwilligen sozialen Jahr und Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes kostet sie 50 Euro. Die Saisonkarte muss online bestellt werden. Für alle, die den Antrag nicht ausfüllen können, liegen Vordrucke in den Freibädern bereit. Dort wird sie auch ausgegeben.

Öffnungszeiten der Bonner Bäder

Die Becken sind derzeit überall gefüllt, Wasserproben wurden genommen. Das Sport- und Bäderamt erwartet die Freigabe der Becken nach Hygieneprüfung rechtzeitig vor dem Eröffnungstermin. Alle Becken wurden entleert, gereinigt und desinfiziert, die Leitungen wurden gespült.

Auch die Badtechnik haben die Bäderangestellten im Blick: Die Filter- und die Chloranlagen sowie die Heizungs- und die Warmwasseraufbereitungsanlagen wurden getestet und in Betrieb genommen. Bis zum Start der Freibadsaison werden die Becken regelmäßig abgesaugt und die Wasserwerte ständig überwacht. Auch die Wände, Böden und Kanäle der Duschen und Toiletten sind geputzt und desinfiziert.