Wetterdienst bescheinigt gute Luftqualität

BAD NEUENAHR. Bad Neuenahr erfüllt nach einem neuem Gutachten weiterhin die Voraussetzungen für das Prädikat "Heilbad". Luftproben genommen und untersucht hat der Deutsche Wetterdienst über ein Jahr lang am Dahliengarten und an der Rathausstraße.

Im Stadtteil Bad Neuenahr stand in den vergangenen Monaten die routinemäßige Überprüfung der Luftqualität zur Bestätigung des Prädikats „Heilbad“ an. Die Heilbad Gesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler hatte die Luftqualitätsmessungen durch den Deutschen Wetterdienst veranlasst. Die amtliche Luft- und Bioklimatische Begutachtung bestätigt jetzt, dass die lufthygienischen Voraussetzungen für die Bezeichnung „Heilbad“ weiterhin erfüllt sind. Gemessen hat der Deutsche Wetterdienst über ein Jahr lang an den beiden Messstellen Dahliengarten und Rathausstraße.

Die Luftproben wurden auf grobe Staubteilchen (gesamter Grobstaub, ohne Blütenpollen), auf opake (lichtundurchlässige) Grobstaubpartikel, auf Feinstaub und Ruß im Feinstaub, auf Blütenpollen sowie auf den Gehalt an Stickstoffdioxid untersucht.

Der „opake“ Grobstaub entsteht vorwiegend durch Kraftfahrzeugverkehr (vor allem durch den Abrieb der Autoreifen und des Fahrbahnasphalts) sowie beim Heizen mit Holz und Kohle. Feinstaub und Stickstoffdioxid gelangen hauptsächlich durch die Abgase des Verkehrs und im Winter auch durch die Heizungen in die Luft. Beide Luftbeimengungen können in höheren Konzentrationen den Atemwegen schaden.

Messstellen Rathausstraße und Dahliengarten

An beiden Messstellen Rathausstraße und Dahliengarten lagen laut Gutachten die Messwerte bei allen genannten Staubarten durchgängig um rund 40 bis 50 Prozent unter den zulässigen Messwerten. Dabei war die Konzentration der Staubarten im verkehrsreichen Standort Rathausstraße jeweils nur geringfügig höher als am Standort Dahliengarten im Kurgebiet. Laut dem Deutschen Wetterdienst liegen hier alle Werte im Bereich einer kurortüblichen Belastung. Die Stickstoff-Konzentration bewertete der Wetterdienst für beide Standorte als „deutlich erhöht“, aber immer noch im erlaubten Rahmen der Prädikatisierung „Heilbad“. Das Gutachten berücksichtigt bei der Bewertung nicht nur die reinen Messwerte, sondern bezieht auch Wetterbedingungen mit ein. Laut dem Deutschen Wetterdient waren die vergangenen Monate deutlich durch „ungünstige, luftaustauscharme Ost- und Hochdruckwetterlagen“ geprägt. Dennoch lagen alle Werte im erlaubten Rahmen.

Um die lufthygienische Situation in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu verbessern, sieht der Deutsche Wetterdienst insbesondere zwei Maßnahmen als wichtig an: Zum einen werde die neue Umgehung von Bad Neuenahr zur Reduzierung der Belastung von Grobstaub und Stickstoffdioxid im innerstädtischen Bereich führen. Zum anderen liege in der Bürgerinformation und Aufklärung zum Thema „Energieeinsparung im Alltag“ ein hohes Potenzial.

Tipps und Informationen gibt es unter www.umweltbundesamt.de oder www.energiewende.baden-wuerttemberg.de. Die vollständige Luft- und Bioklimatische Begutachtung ist unter www.das-heilbad.de/prospekte abrufbar.