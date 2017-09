10.000 Lichter zum Abschluss

Der Weinlesezug der 10000 Lichter ist der Höhepunkt des Bachemer Weinfest. Er zieht am Sonntag ab 20 Uhr durch die Straßen.

Bachem. Das Weindorf bietet von Freitag bis Sonntag viel Musik und ein Familienprogramm. Führung durch die Frühburgunderlagen und Lichterumzug zum Abschluss.

Von Andrea Simons, 15.09.2017

Mit Wein, Stimmung und Unterhaltungsprogramm in idyllischem Ambiente wartet der Weinort Bachem bei seinem „Traditionellen Wein- und Winzerfest“ von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. September, auf.

Höhepunkt im für seinen Frühburgunder bekannten Weindorf ist Deutschlands einziger Umzug der 10 000 Lichter, der den Abschluss des Weinfestes am Sonntag markiert.

Geheimnis wird geflüftet

Zum Festauftakt wird am Freitag, 15. September, um 19.30 Uhr bei der Proklamation das Geheimnis um die Nachfolgerin der bisherigen Weinkönigin Denise Gemke gelüftet. Nach der feierlichen Inthronisierung soll an den Weinständen gefeiert werden. „De Strandlinse“ spielen zum Tanz auf. Die ganze Familie darf sich angesprochen fühlen, wenn am Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr ein Kinder-Bühnen-Programm, eine Dorf-Rallye und weitere Unterhaltung für Kinder angesagt sind.

Eine Dorfführung mit dem Bachemer Bacchus beginnt am Samstag ab 15 Uhr. Treffpunkt ist der Weinbrunnen auf dem Festplatz. Abends unterhält das „Trio Robertos Musik Express“. Die Weinstände öffnen am Sonntag um 12 Uhr. Fetzigen Jazz-Rock gibt es außerdem.

Führung vom Experten

Bei einer Weinbergsführung ab 15 Uhr vom Weinbrunnen aus erklärt Reinhold Kurth, Winzer und staatlich geprüfter Techniker für Weinbau und Kellerwirtschaft, beim Gang in die Frühburgunderlagen Besonderheiten der Region sowie die Arbeit im Weinberg. Vor der Führung gibt es einen Sekt und danach eine Probe mit fünf Weinen, die in der Gruppe analysiert werden können.

Die Führung inklusive der Weinprobe kostet 15 Euro pro Person. Anmeldung beim Arbeitskreisvorsitzenden Hans-Karl Schmitz unter 0 26 41/48 09 sowie beim Weinfest am Weinbrunnen-Stand. Live-Musik stimmt ab 18 Uhr auf den Weinlesezug der 10. 000 Lichter ein, der um 20 Uhr startet. Die Festwagen sollen ein Meer aus Lichtern auf einer mit Kerzen beleuchteten Strecke bilden.