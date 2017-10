Themenreiche Diskussion

BAD NEUENAHR-AHRWEILER. Am 12. November stellen sich die zwei Bürgermeister-Kandidaten dem Votum der Wähler: CDU-Mann und Amtsinhaber Guido Orthen und Einzelbewerber Axel Ritter. Im Forum diskutierten sie zu digitaler Infrastruktur und vielen weiteren Themen.

Die SPD stellt zwar keinen eigenen Bewerber, hat dafür unter Vorsitz von Jörn Kampmann aber kommunalpolitische Zielsetzungen erarbeitet. Wobei das Spektrum vom Ausbau der digitalen Infrastruktur über die Gründung einer städtischen Entwicklungsgesellschaft für Maßnahmen von der Landesgartenschau bis zum bezahlbaren Wohnraum und von neuen Tourismusstrategien über Barrierefreiheit, Fahrradfreundlichkeit, ein Friedhofskonzept und einen Stadtbus bis zur Einrichtung eines Jugendparlamentes reicht (der General-Anzeiger berichtete).

Positionen, auf die die Kandidaten unter Moderation von SPD-Kreischef Marcel Hürter eingingen. Oder bereits bei der jeweils 15-minütigen Präsentation ihrer Wahlprogramme eingegangen waren. So Guido Orthen, der die digitale Infrastruktur als Herausforderung „auf dem Weg zur Gigabit-Gesellschaft“ erachtet, beim freien Wlan neben der Stadt aber auch Private und Betriebe gefragt sieht. Beim „Wohnungsbau kann die Stadt regulierend eingreifen“, sagte Orthen, der zum demografischen Wandel auf Wohnraum für junge Familien in einer Stadt für alle Generationen setzt. Für sozialen Wohnungsbau müssten Bund und Land die Rahmenbedingungen schaffen, was seit Jahrzehnten versäumt worden sei.

Im Tourismus gelte es, bereits heute um den Gast von morgen zu werben. Da seien die jüngste Klangwelle oder Veranstaltungen der Jungwinzer Werbefaktoren gewesen, denn „junge Menschen, die die Stadt positiv erlebt haben“, kommen auch irgendwann mal als Gäste zurück. Vieles werde sich durch die Landesgartenschau 2022 in der Stadt verändern, vom Bau eines Inklusionshotels bis hin zum Mehrgenerationenwohnen, alles hin auf dem Weg zu einem ganzheitlichen Konzept für die Stadt. Denn so Orthen: „Eine Landesgartenschau ist heute keine Blümchenschau mehr. Wir haben mit unserem Stadtentwicklungskonzept den Zuschlag bekommen.“

Axel Ritter erklärte nach Orthens Statement: „Da brauche ich fast nichts mehr zu sagen.“ Er begrüßte durch die Bank die Zielsetzungen der SPD, fand aber auch, dass er ökologisch mit einem Spektrum von „links bis zu Teilen der CDU leben kann“. Für ihn haben Freundlichkeit und Freiheit einen hohen Stellenwert. Und unter Freiheit versteht er auch „die Kontrollen der Tempo-Blitzer“ zu streichen. Es gelte stattdessen, auf bauliche Maßnahmen zu setzen, kam der Architekt in ihm durch.

So kann sich Ritter auf Radwegen zum Beispiel auch Überholzonen für E-Bikes vorstellen. Gegenseitige Rücksichtnahme aller am Verkehr Beteiligten gehöre in die Köpfe. Und auf städtischen Grundstücke kann er sich durchaus günstigen Wohnraum vorstellen. Das sei alles eine Frage der Bauweise: „Blockhäuser kann man schon ab 12 000 Euro realisieren“, sieht sich Ritter innovativ. Er wünscht sich noch mehr Bürgerbeteiligung nach dem Beispiel der Moderation zum neuen Hallenbad des Twin, will die Trinkhalle im Kurpark gerettet wissen, „wenn es statisch geht“, hat aber ansonsten auch nicht dagegen, „wenn das abgerissen wird, was abgerissen werden muss“.