Dorfleben in Bachem

BACHEM. Bedrückte Mienen beim Vorstand der Bürgergemeinschaft Bachem um Erwin Schumacher: Findet sich kein neuer Vorstand, droht dem Verein die Auflösung. Fünf Positionen müssen neu besetzt werden.

Von Thomas Weber, 17.10.2018

Es bleibt dabei: Trotz aller Bemühungen kann bei der Bürgergemeinschaft Bachem die Nachfolge des im kommenden Jahr aus dem Amt des Vorsitzenden ausscheidenden Erwin Schumacher nicht geklärt werden. Da half auch eine außerordentliche Mitgliederversammlung nicht. Zu der kamen immerhin rund 50 der 380 Mitglieder. Unisono betonten sie dabei die Wichtigkeit des Fortbestands des Vereins, der für das Dorfleben Bachems so eminent wichtig ist. Bei der Versammlung in der Bachemer Alten Schule gab es Ideen, Ratschläge sowie Vorschläge weiterer öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen, wie ein Grillfest.

Dabei bekommen die wenigen Mitglieder, die tatsächlich tatkräftig mit anpacken, die selbst auferlegten Aufgaben schon jetzt kaum mehr bewältigt. Noch eine gute Idee: Projektgruppen sollen den Vorstand entlasten, Arbeiten übernehmen. In ausgelegte Listen konnten sich Mitglieder und Interessierte eintragen.

Aber die entscheidende Frage, wer die Nachfolge für den Vorsitzenden und weitere vier aus dem Vorstand ausscheidende Mitglieder übernehmen wird, blieb weiterhin unbeantwortet. Einzig Melanie Giffels erklärte ihre Bereitschaft. Nicht zum Vorsitz, aber zur Geschäftsführung. In diesem Amt wurde sie gleich verankert. Finden sich für die weiteren Ämter, zumindest für die des geschäftsführenden Vorstands, keine Kandidaten, könnte es eine kurze Amtszeit für die neue Geschäftsführerin werden. Denn ohne Vorstand kann es keine Vereinstätigkeit geben. Vorsitzender Erwin Schumacher, seit inzwischen 17 Jahren im Amt, machte klar, was passiert, sollte der Verein aufgelöst werden.

Aus für die Seniorenweihnachtsfeier

In diesem Fall würden die „Liegenschaften“ der Bürgergemeinschaft an die Stadt übergeben und das Vereinsvermögen an die anderen Bachemer Vereine aufgeteilt. „Irgendwie muss es weitergehen“, so die Meinung der anwesenden Mitglieder, denen der Ernst der Lage spätestens nach der Versammlung bewusst sein dürfte. Ohne die Bürgergemeinschaft droht das Aus für die Seniorenweihnachtsfeier, für Instandhaltung und Vermietung der Karlskopf-Hütte und für die Organisation des Empfangs des Junggesellen-Schützenkönigs in Bachem. Und wer kümmert sich dann um den Martinszug oder um den „Dreck-weg-Tag“?

Ein Backesfest dürfte es ebenfalls nicht mehr geben, und beim Karnevalszug sowie beim Weinfest würde eine wichtige Gruppe fehlen. Der aktuelle Vorstand gibt die Nachfolgersuche so schnell nicht auf und lädt Mitglieder und Bürger, die an einer Mitwirkung im Vorstand interessiert sind, zur nächsten Vorstandssitzung für Montag, 22. Oktober, ab 19 Uhr ins Bachemer Sängerheim ein.