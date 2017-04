Straftaten im Kreis Ahrweiler

KREIS AHRWEILER. Serie von Pkw-Aufbrüchen hält die Kripo Mayen in Atem.

Eine Serie von Pkw-Aufbrüchen beschäftigt zurzeit die Kripo Mayen deutlich gestiegen. Angegangen werden dabei überwiegend hochwertige Autos der Marken Daimler Benz und BMW. Dabei werden von den Tätern entweder die kleinen Dreiecksfenster eingeschlagen oder der Wagen wird durch das sogenannte Schlossstechen oder Ziehen des Türschlosses geöffnet.

Entwendet werden die fest verbauten Navigationsgeräte, zum Teil auch die Fahrer- und Beifahrerairbags. Kriminalhauptkommissar Achim Rosenberg: „Dabei gehen die Täter hoch professionell vor und verwenden zum Ausbau Spezialwerkzeug. Eine Einzeltat dauert nur um die fünf Minuten. In einer Ortslage werden bis zu zehn Taten in einer Nacht begangen.“

Die Täter treten nach Angaben der Kripo überwiegend zu zweit auf und führen Rucksäcke mit, in denen sie das Aufbruchswerkzeug mitführen und später das Diebesgut verstauen.

Die Kriminalinspektion Mayen bearbeitet zurzeit gleich eine ganze Reihe von Delikten, die Automardern zugeschrieben werden. So wurden in Sinzig in der Nacht zum 29. März sechs und in Oberwinter in der Folgenacht neun Pkw aufgebrochen. In der Nacht zum 5. April kam es zu fünf Aufbrüchen in Bad Neuenahr-Ahrweiler, zwei Pkw wurden in der Nacht zum 8. April in Mayen-Hausen angegangen. Eine Nacht später kam es zu sieben gleichgelagerten Straftaten in Polch. Und in der Nacht zum 13. April wurden vier Pkw in Ochtendung ausgeplündert.

Rosenberg: „Die Polizei ist dringend auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Sollten verdächtige Beobachtungen gemacht oder das Auslösen von Alarmanlagen bemerkt werden, bittet die Polizei um sofortige Verständigung. Diese dürfen dann auch über den bundesweiten Notruf 110 erfolgen.“