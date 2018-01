Beamten stoppen 31-Jährigen

Bad Neuenahr. Ein 31-Jähriger hat in Bad Neuenahr Polizeibeamte in übler Form beleidigt. Der Mann war zuvor betrunken und ohne Führerschein in seinem Auto unterwegs gewesen.

Übel beschimpft wurden Polizisten der Ahrweiler Wache am frühen Sonntagmorgen von einem Autofahrer, der in Schlangenlinien unterwegs war und angehalten wurde. Dies teilte die Polizeiinspektion in Ahrweiler mit. Es war gegen 1.30 Uhr, als Zeugen in der Innenstadt von Bad Neuenahr den Pkw-Fahrer beobachteten, der im Zickzack-Kurs fuhr. Das Fahrzeug konnte wenig später von er alarmierten Polizei angehalten und der Fahrer überprüft werden.

Der Verdacht der Beamten bestätigte sich schnell: Der Fahrer war offensichtlich stark alkoholisiert. Wie die Polizei berichtete, schwankte der Autofahrer stark beim Aussteigen aus seinem Wagen, und bei der Suche nach seinem Führerschein verlor er mehrere Dokumente und Karten aus seinem Portemonnaie.

Auf der Wache wurde dem 31-Jährigen schließlich eine Blutprobe entnommen. Dabei beleidigte der Beschuldigte die Beamten mit "übelsten Worten", heißt es im Polizeibericht. Die langwierige Suche nach dem Führerschein erwies sich insofern vergeblich, da sich recht flott herausstellte, dass der Fahrer überhaupt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Nun hat sich der Bad Neuenahrer wegen Beleidigung, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.