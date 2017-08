„Fast wie im Film“

Ahrweiler. Bei einer Verfolgungsjagd am Montagnachmittag hat die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler tatkräftige Unterstützung erhalten. Die Beamten bedankten sich am Dienstag bei dem freiwilligen Helfer.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.08.2017

Als zwei Polizeibeamte am Montagnachmittag gegen 14 Uhr zwei Personen in der Bahnhofstraße in Ahrweiler kontrollieren wollten, ergriff eine der Personen laut Polizeiangaben beim bloßen Anblick des Streifenwagens die Flucht.

Ein Beamter habe dann zu Fuß die Verfolgung aufgenommen, während die Kollegin die zweite Person festhielt. Der Vorsprung des Flüchtenden sei jedoch zu groß gewesen – wäre da nicht ein Autofahrer auf die Idee gekommen, dem Polizisten zu helfen: Ein etwa 20 bis 30 Jahre alte Mann habe dem Beamten einen Platz auf dem Beifahrersitz seines silbernen A-Klasse Daimler Benz angeboten, um die Verfolgungsjagd fortzusetzen.

Tatsächlich konnte der Flüchtende so bis zur Ahrweiler Straße verfolgt werden, wo er anhielt und sich der Polizei ergab. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten dann auch den Grund für die Flucht: einige Gramm Marihuana. Da sich der spontane Helfer zu diesem Zeitpunkt bereits entfernt hatte, bedankte sich die Polizei noch einmal in einer Mitteilung für „dieses nicht alltägliche, hilfsbereite Verhalten“.