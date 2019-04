Polizei sucht Unfallzeugen in Remagen

Remagen . Eine Frau hat ihren Wagen in den Straßengraben gelenkt, nachdem sie in Remagen von einem schnell fahrenden Pkw überholt wurde. Der Fahrer des dunklen Audi flüchtete daraufhin von der Unfallstelle. Die Polizei sucht mit einem Ausschnitt des Kennzeichens nach dem Fahrer.

Auf die Mithilfe von Zeugen hofft die Remagener Polizei bei einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch gegen 18.30 Uhr auf der K 40 zwischen Oedingen und Unkelbach ereignete. Eine Autofahrerin war dort unterwegs, als ein aufschließender Pkw sie zu Beginn einer nicht einsehbaren, langgezogenen Linkskurve mit hoher Geschwindigkeit überholte.

Die Frau erschrak, verriss das Lenkrad nach rechts und landete im Straßengraben. Zwar wurde sie nicht verletzt, aber an ihrem Wagen entstand Schaden. Der Fahrer des überholenden Pkw flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

In diesem Zusammenhang wird der Fahrer eines dunklen Audi mit dem Kennzeichenfragment „AW-AX“ gesucht, der die Kreisstraße kurz zuvor ebenfalls in Richtung Unkelbach befahren haben soll. Ebenso befuhr ein Radfahrer die Strecke, der auch als Zeuge Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen könnte. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Remagen unter 0 26 42/9 38 20 in Verbindung zu setzen.