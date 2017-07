Bei einem Unfall am Samstagabend auf der Rathausstraße in Bad Neuenahr schleuderte ein hochmotorisierter Pkw über eine Bushaltestelle und den angrenzenden Gehweg hinweg in den Eingangsbereich einer Spielothek.

Bad Neuenahr. Am Samstagabend kam es zu einem Unfall in Bad Neuenahr, bei dem ein Auto in den Eingangsbereich einer Spielothek in der Rathausstraße schleuderte. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 80.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.07.2017

Wie die Polizei Mayen mitteilte, verlief der Unfall auf der Rathausstraße in Bad Neuenahr am Samstagabend „besonders spektakulär”. Ein hochmotorisierter Pkw schleuderte über eine Bushaltestelle und den angrenzenden Gehweg hinweg in den Eingangsbereich einer Spielothek.

Dieser wurde komplett zerstört und es entstand ein erheblicher Sachschaden von mindestens 80.000 Euro. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Unfall nur durch Glück niemand verletzt – weder der Fahrer des Wagens noch Gäste der Spielothek.

Im Rahmen des anschließenden Einsatzes wurden beim Fahrer des Autos weder Alkohol- noch Betäubungsmitteleinfluss festgestellt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der Ursache dauern noch an.

Die Polizei bittet um Mithilfe, falls jemand den Unfall beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann. Hinweise nimmt sie per E-Mail an pibadneuenahr.wache@polizei.rlp.de entgegen.