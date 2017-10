Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Bad Neuenahr. Am frühen Sonntagmorgen ist ein 40-jähriger Mann am Bahnhof Bad Neuenahr mit seinem Auto in ein Gleisbett gerutscht. Laut Polizei stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.10.2017

Nach Angaben der Polizei ist der 40-Jährige auf dem Park&Ride-Parkplatz am Bahnhof Bad Neuenahr in Richtung Innenstadt in den frühen Morgenstunden bei einem Wendemanöver nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann ins angrenzende Gleisbett gerutscht. Wie die Polizei mitteilte, bestand jedoch weder Gefahr für den Mann noch für den Bahnverkehr, da es sich bei dem betroffenen Gleis lediglich um ein Abstellgleis handelte.

Im Rahmen des Einsatzes führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, der positiv verlief. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Da das Auto nicht mehr manövrierfähig war, musste dieses abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 3000 Euro.