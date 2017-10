Bilder von Tine Klotz-Rieke

Alles so schön grün hier: Tine Klotz-Riekes mit ihren Bildern in der ehemaligen Synagoge von Ahrweiler.

AHRWEILER. Ein Urlaub im Tessin gab den Anstoß: Künstlerin Tine Klotz-Rieke experimentierte mit der Farbe Grün und malte Bilder in allen Schattierungen. Ihre "Hommage an Grün" zeigt sie in einer Ausstellung.

Von Andrea Simons, 22.10.2017

Eigentlich war es paradox. Draußen zeigte der Herbst sein buntes Kleid und drinnen war Frühling. So jedenfalls fühlte sich, wer bei strahlendem Sonnenschein zur Vernissage in die ehemalige Ahrweiler Synagoge kam, und das waren nicht wenige. Der Grund für die Frühlingsgefühle im Herbst: das Grün, die Farbe auf den neuen Bildern von Tine Klotz-Rieke.

Das Farbspektrum auf rund drei Viertel der rund 40 Gemälde in Mischtechnik auf Leinwand, die noch bis Sonntag, 29. Oktober, ausgestellt sind, reicht von Hellgelb bis Tiefblau und umfasst unter anderem Lindgrün, Apfelgrün, Olivgrün, Türkis, Smaragd und intensives Grasgrün, meist dünn aufgetragen, aber auch pastös und die Struktur betonend und auch mal gespachtelt und gewischt oder ineinanderfließend. Beim Eintritt in die Synagoge fielen stilisierte Baumkronen ins Auge und vor allem immer wieder Grashalme, die im Großformat wirkten, als hätte man in eine Wiese hineingezoomt.

Von "GrasArt" bis "Waldrausch"

Die Werktitel zeigen, dass „GrasArt“ und „Waldrausch“ in Variationen zu sehen sind. Passend ist die Ausstellung überschrieben mit „Da grünt Dir was“. Hier und da blüht es aber auch. So in älteren Werken gleich neben dem Eingang und am Treppenhaus: Im „Bouquet“ am Eingang und bei der „FlorArt“ im Treppenhaus dominieren ausnahmsweise Rottöne. Auf der Empore finden sich „Wege“-Arbeiten, wie sie schon bei ihrer vorangegangenen Ausstellung in der Synagoge zu sehen waren. Diesmal aber sind es überwiegend Landschaftsimpressionen und Eindrücke aus der Natur, farbenfroh, freundlich und lebensbejahend, vielfach großformatig, aber auch als kleine quadratische „Hingucker“.

Wie es zu der Grünphase kam? Bei einem vierwöchigen Aufenthalt im Tessin im Frühjahr, wo die Natur schon weiter war als diesseits der Alpen, habe sie begonnen. „Die Farbe wollte einfach rein und ich habe sie gelassen.“ Andere Umgebungen inspirieren sie, sagt die Bonnerin und Mutter dreier erwachsener Kinder. Die gelernte Bankkauffrau ließ sich künstlerisch unter anderem an der Alanus Hochschule und im Artefact Bonn ausbilden. Bei der Vernissage trug sie ihre Gedanken zur Farbe als „Hommage an Grün“ vor. Diese Zeilen gehören genauso zur Ausstellung wie Ausführungen über die psychoenergetische Wirkung von Grün und „Der ‚grüne’ Mensch“.

„Dies ist mein liebster Ausstellungsort“, sagt Klotz-Rieke über die Synagoge. „Diese geschichtsträchtige Atmosphäre in Kombination mit der gezeigten modernen Kunst schafft ein besonderes Spannungsfeld.“ Mitreißende Klezmermusik, die zum Ort passte, spielten zur Vernissage die Musikstudentinnen Theresa Klose (Klavier) und Viviana Rieke (Klarinette), Tochter der Malerin.

Die Ausstellung „Da grünt Dir was“ in der ehemaligen Ahrweiler Synagoge, Altenbaustraße 12 a, dauert noch bis einschließlich Sonntag, 29. Oktober. Geöffnet ist sie samstags und sonntags jeweils von 13 bis 17 Uhr sowie mittwochs von 15 bis 17 Uhr.