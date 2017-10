Verkehrsverminderung soll erreicht werden

Blick durch die Seitenpforte des Obertors in die Oberhut. Die Straße soll ab Herbst 2018 für 960 000 Euro ausgebaut werden.

AHRWEILER. In der Ahrweiler Oberhut werden im Herbst 2018 die Bagger anrücken. Dann wird die Straße zwischen der Ehrenwall-Klinik vor dem Obertor und der Johannes-Müller-Straße in der Altstadt komplett ausgebaut.

Dies geschieht nicht, damit die Oberhut mehr Verkehr aufnehmen kann, genau das Gegenteil soll der Fall sein. Denn noch wird sie durch den sogenannten Parksuchverkehr von Ortsfremden massiv in Anspruch genommen.

Dem soll damit abgeholfen werden, dass der Abzweig Alveradisstraße aus Richtung Walporzheim künftig auch straßenbautechnisch als Hauptachse zu den Parkplätzen am Altenbau und zur Marktgarage erkennbar ist. Die Pläne wurden am Dienstag im Ortsbeirat vorgestellt, Donnerstagabend entscheidet der Stadtrat über die 960 .00 Euro teure Maßnahme, für die mit 305.000 Euro an Zuschüssen vom Land gerechnet wird.

Der Ausbau sieht unter anderem eine Pflasterung der Oberhut vor, die möglichst wenig Abrollgeräusche von Autos mit sich bringen soll. Zudem soll die Oberhut eine Verkehrsfläche werden, die von allen Verkehrsteilnehmern gleichberechtigt benutzt werden kann. Der Asphalt verschwindet auf der Straße gänzlich. Nur in den Kreuzungsbereichen taucht er auf, aber als Streetprint wie am Niedertorkreisel mit Pflasteroptik.

Rund 600.000 Euro der Maßnahme sind beitragsfähige Kosten, die sich Stadt und Anlieger teilen müssen. Der städtische Anteil bei einem Schlüssel von 60 zu 40 beträgt 360.000 Euro, 240.000 Euro entfallen auf die Anlieger. Basis für deren Beitrag ist die jeweilige Grundstücksfläche, wie Axel Blumenstein aus dem Rathaus dem Ortsbeirat und gut 40 Zuhörern erklärte.

Für die Anlieger macht das zwölf Euro pro Quadratmeter.