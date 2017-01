Bis zu 25 Zentimeter Schnee im Kreis Ahrweiler

Mit schwerem Gerät wurde um fünf Uhr am Freitagmorgen die Zuwegung zum Autobahnzubringer B 412 in Kempenich vom Schnee befreit.

13.01.2017 KREIS AHRWEILER. Tief „Egon“ brachte 25 Zentimeter Schnee in den Höhenlagen der Eifel. Die Adenauer Polizei meldete um 5.45 Uhr den ersten Unfall.

Zwischen zwanzig und 25 Zentimetern Schnee sind seit 0 Uhr in der Nacht zum Freitag in den Höhenlagen der Eifel gefallen. Die Räumdienste von Straßenmeistereien und Kommunen waren schon früh im Einsatz, räumten die Straßen für den Pendlerverkehr. Wobei die Streudienste nur an neuralgischen Stellen Salz einsetzten.

So gab es denn auf den meisten Straßen geschlossene Schneedecken. Die Adenauer Polizei meldete um 5.45 Uhr „erst einen Unfall“. Dieser sei glimpflich verlaufen. Auf mehreren Bundesstraßen im Gebiet der Adenauer Polizei standen um 6.45 Uhr Lastwagen quer.

Für Probleme im Verkehr sorgten starke Sturmböen, die an den bekannten Verwehungsstellen der L 73 von Kempenich (450 Meter über NN) ins Ahrtal bei einer Sicht von unter zehn Metern quasi in weiße Wände fahren ließen. Schwarze Fahrbahnen, dafür Regen, gab es am frühen Morgen erst ab einer Höhe von 200 Metern über NN.

Dafür kämpften sich dort Autofahrer durch loses Astwerk, das „Egon“ von den Bäumen gerissen hatte. In Vettelhoven musste die Feuerwehr ausrücken, weil an der Escher Straße zwei Bäume auf die Fahrbahn gefallen waren. Die Straße ist nach Angaben der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder fei. Die Polizei Remagen meldete um 6.30 Uhr: „Alles im grünen Bereich“. Auch das gab's: Oberstufenschüler aus den Höhenlagen des Ahrkreises, die am Freitag ihre ersten Abiturarbeiten an den Gymnasien schreiben mussten, hatten sich Donnerstagabend schon vorsorglich bei Freunden im Ahrtal einquartiert, um pünktlich zu sein. (Günther Schmitt)